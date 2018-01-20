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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası'nı üretime açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası açılışına katıldı. Erdoğan, "Açılışını yaptığımız açılışın adını şehitlerimize ithaf eden ailemize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikasını üretime açtı

20 Ocak 2018 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bu fabrikaya Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası isminin verilmesinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için her şehrimizi üretim ve istihdam üssü haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

Bir yandan yatırım sürerken üretimin de başladığı 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası, büyük çaplı üretimiyle dikkat çekiyor. NG Kütahya Seramik, 120x240, 180x210, 60x240 ölçülerinde büyük çaplı üretimde fark atarak, dev projelerde gücünü gösteriyor. Havalimanı, alışveriş merkezi, otel, hastane gibi projelerde tercih edilen büyük ebatlı ürünler burada üretiliyor.

NG Kütahya Seramik, 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nda üst düzey teknoloji kullanılarak ürettiği granit seramiklerle, alanında öncü bir yaklaşım sergiliyor. Fabrikada büyük ebatta, yüksek aşınma direnci, yüksek kırılma direnci ve düşük su emme değerine sahip granit seramiklerfull body (sırsız) teknik porselen ürün grubu da üretiliyor. 

Hüseyin Efe - Mehmet Saka - Yunus Daşdemir

 

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