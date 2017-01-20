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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Afrika ülkesine resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-26 Ocak tarihlerinde Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Afrika ülkesine resmi ziyaret gerçekleştirecek

20 Ocak 2017 14:45

Tanzanya'ya 22-23 Ocak tarihlerinde yapacakları ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Dr. John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek, her iki Cumhurbaşkanı düzenlenecek heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler. Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından, Mozambik'e Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere Maputo’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan, 24 Ocak akşamı Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geçecek. 25 Ocak günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Madagaskar'a yapacakları ziyaret de Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi bir öneme sahip.

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra, başta Afrika Kıtası olmak üzere bölgesel, ayrıca uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaretler vesilesiyle, bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla her üç ülkede düzenlenecek iş forumları, işadamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek işbirliği imkanlarını ele almalarına fırsat tanıyacak. Bu ziyaretler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin devamı niteliğinde olup, Türkiye’nin Afrika ortaklık politikası kapsamında kıtayla işbirliğine derinlik ve boyut kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesini oluşturuyor.

Derya Yetim 

 


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