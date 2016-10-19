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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6746, 6747 ve 6748 sayılı kanunları onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 kanunu onayladı

19 Ekim 2016 23:35

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “6746 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, 6747 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’, 6748 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslarararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: kanun, onaylama, recep tayyip erdoğan


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