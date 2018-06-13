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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektörler atarken, 4 üniversitenin rektörünü yeniden aynı göreve atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı!

13 Haziran 2018 20:15

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ı atadığı bildirildi.

Açıklamaya göre, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan ve TED Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık’ın atamaları gerçekleştirildi. 

Erdoğan söz konusu atamaları, Anayasanın 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirdi.  

 

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