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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi

08 Temmuz 2017 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider görüşmede Suriye konusunu ele aldı. Görüşmenin 20 dakika sürdüğü belirtildi.
 

Etiketler: almanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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