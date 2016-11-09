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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gerçekleşen seçimlerle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, "Temenni ederim ki Amerika halkının bu tercihi, dünyaya gerek temel hak ve özgürlükler noktasında, gerek demokrasi noktasında, gerekse bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı adımlar atılmasına vesile olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini değerlendirdi

09 Kasım 2016 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimlerini değerlendirdi - Tıkla İzle

MUSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi, CNR EXPO Fuar Merkezi’nde başladı. Düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada ABD seçimlerini değerlendiren Erdoğan, "Amerika bir seçim geçirdi ve bu seçimle birlikte Amerika’da Demokratlar iki dönemden sonra tekrar Cumhuriyetçilere iktidarı devretti. Amerikan halkı böyle bir tercihi gerçekleştirdi. Bu tercih ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Temenni ederim ki Amerika halkının bu tercihi dünyaya gerek temel hak ve özgürlükler noktasında, gerek demokrasi noktasında, gerekse bölgemizdeki gelişmeler noktasında hayırlı adımlar atılmasına vesile olur. Şahsım ve milletim adına Amerikan halkının bu tercihini hayra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Coşkun - Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman 

 

Etiketler: Donald Trump, recep tayyip erdoğan


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