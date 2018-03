Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrin kent merkezi 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındı'

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale’de 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazi ve şehitleri rahmetle yad etti. Afrin'in bu sabah tamamen kontrol altına alındığını açıklayan Erdoğan, "Konuşmamın hemen başında bir müjdeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Sureyi Ordusu mensupları tarafından bugün 08.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyor. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağı dalgalanıyor. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin hürriyeti ve aydınlık geleceği için canla başla mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarına şahsım, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini terör zulmünden kurtaran askerimizi sevinç gözyaşları içinde karşılayarak bize kucak açan Suriyeli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu operasyonla Türkiye bir kez daha hakkın, haklının, mazlumun yanında olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Daha önce Cerablus’ta, Elbab’da, Azez’de ne yaptıysak, şimdi Afrin ve çevresindeki yerleşim yerlerinde de aynısını yapacağız. 140 bin kişi Cerablus’a döndü. Şimdi Afrinli olan kardeşlerimiz Afrin’e dönecekler. Teröristlerin izlerini silerken aynı zamanda alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek bütün adımları atacağız. Halen ülkemizde ve diğer yerlerde yaşayan bölge halkının en kısa sürede yurtlarına, evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye’nin ve milletimizin, Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır. Bu zaferin bir kez daha hem ülkemize, hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerime hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum” dedi.

“Bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden hortlatılmasından başka bir şey değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Sevgili gençler, Türk milleti olarak dün Çanakkale’de hangi heyecan ve azimle mücadele etmişsek bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz. Ecdadımız Çanakkale’nin burada yürütülen mücadelenin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Çanakkale’yi geçilmez hale getirmişlerdi. Bugün biz de arkamızdaki güçlerle sınırlarımızın içinde ve dışında verilen bu mücadelenin anlamını çok iyi biliyoruz. Bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden hortlatılmasından başka bir şey değil. Çanakkale’de dönemin en güçlü ordusuyla üzerimize saldırmışlardı. Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip donattıkları dünyanın en alçak, en eli kanlı terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK’dan FETÖ’ye ve DEAŞ’a kadar bütün örgütler kullanılmakta. Sandılar ki bu milletin Çanakkale’deki cesareti geride kaldı. Sandıklar ki milletimizin Çanakkale’deki azmi artık kalmadı. Sandılar ki bu milletin inancı o kadar kavi değil. Milli birliğimizi ve vatanın bütünlüğünü hedef aldılar. Teröristleri o çukurlara gömdük ve saldırıyı bertaraf ettik. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Milletimizin o iman dolu göğsüne çarparak darmadağın olarak ricat ettiler, geri döndüler."

Dünyanın dört bir yanından toplayıp getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanlar Çanakkale’de nasıl hüsrana uğradıysa sınır boyunca terör koridorları oluşturduklarını sananların da öyle şaşkınlığa uğratıldığını belirten Erdoğan, "Bu teşebbüsü de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı Harekatı ile def ettik. Bu oyunu tamamen bozacağız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, ÖSO ile Çanakkale’de nasıl destan yazdıysa, bugün de terör operasyonu yürüttüğümüz her yerde çok büyük başarılara imza atıyorlar. Kapımıza dayananlar bugün de planlarının başarıya ulaşacağından şüphe duymayarak sınırlarımıza geldiler. Dünyanın dört bir yanından toplayıp getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanları Çanakkale’de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımız boyunca terör koridorları oluşturduklarını sananları da öyle şaşkınlığa uğrattık. Mehmetçiğimizin cesaretinin önünde. Beton tünellerle, nice tuzaklarla donattıkları Afrin’i bugün 55. güne giren operasyonla tamamen ele geçirdik. Şimdi bayrağımız orada dalgalanıyor. Özgür Suriye Ordusu bayrağı orada dalgalanıyor. Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açmadık. Çünkü biz işgale gitmedik. Terör örgütünün yok edilmesine ve barışa gittik. Kardeşlerimizi terör zulmünden kurtarmaya gittik" diye konuştu.

Bu büyük zaferin birkaç şiir, roman ve belgesel yüzünden hâlâ hakkıyla anlatılamadığını düşündüğünü ifade eden Erdoğan, "Çanakkale’de öyle hikâyeler, kahramanlar var ki, bunları görüp de duygulanmamak mümkün değil. Bu büyük zaferin birkaç şiir ve roman ve belgesel yüzünden hâlâ hakkıyla anlatılamadığını düşünüyorum. Biz maalesef tarih yapmakta çok mahir, ama onu yazmakta çok başarılı olmayan bir milletiz. Çanakkale anlatılamayacak, yaşanabilecek bir savaştı. Yeni nesle en iyi şekilde anlatmak için daha çok çalışmak gerektiğine inanıyorum. Çanakkale’yi sadece rakamlarla anlatmak işin ruhunu ifade etmekte yetersiz kalıyor. Rütbeleri küçük olduğu halde yaptıkları büyük işlerle her biri abide olan nice kahramanlar var. İnsanın aklının alamayacağı her türlü fedakârlığı yapıyorlardı. Son nefeslerini gülerek veriyorlardı. Kelime-i Şehadet'ten önceki son sözleri ise sadece vatan sağ olsun oluyordu. Çanakkale Zaferi bunlar gibi nice kahramanlık hikâyeleri sayesinde elde edilmiştir. Kahraman Mehmetçiklerimiz ülkemizin geçit vermez dağlarında nice kahramanlık hikâyeleri yazıyor. Bizim milletimiz, gençliğimiz şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. İşte şurada görüyoruz. Burada birileri var. O birileri şehadeti bir nesle miras olarak bıraktı" dedi.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce