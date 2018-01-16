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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacağını belirterek, "Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onları topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için tehdit kuşağı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle yapılacak

16 Ocak 2018 12:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Afrin operasyonuna yönelik soruya Erdoğan, "Savaş stratejisinde geceler sayısızdır. Bir gece" ifadelerini kullandı.

"MGK'dan karar çıkar mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklersen yanlış olur. Hiç belli olmaz" şeklinde konuştu.

Afrin operasyonuna Suriye muhaliflerinin dahil olup olmayacağına ilişkin soruya Erdoğan, şunları kaydetti:
"Olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onları topraklarına sahip çıkmaları için kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için tehdit kuşağı olacak. Biz bu tehdit kuşağının olmaması için orada bize gönül veren Türkiye'ye karşı muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde yapacağız. Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak, ismini 'sınır güvenliği' koyacak. Neyin sınır güvenliği? Suriye'de rejim bizim için tehdit diyor ve böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor."

ABD Başkanı Trump ile görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Daha önce konuştuk. O bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşmesine yönelik olarak Erdoğan, "Oluyor. İki üç gün önce görüştük. Telefon diplomasimiz devam ediyor" diye konuştu.

MHP ile ittifakta Kürt vatandaşların küseceğine dair iddialara ilişkin Erdoğan, "Onlara inanmayın. Bu millet o oyunları artık aştı" şeklinde cevap verdi. 

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