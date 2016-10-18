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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Azerbaycan’ın bağımsızlığının 25. yıldönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

18 Ekim 2016 20:46

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider arasındaki telefon görüşmesi bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsızlığının çeyrek asrını dolduran Azerbaycan’ın kısa sürede bölgesinde örnek bir ülke haline gelmesinin gurur verici olduğuna değindi. İki liderin, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, hayata geçirilmekte olan ortak projelerle önümüzdeki dönemde daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladıkları belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle, Azerbaycan Başkanı Aliyev’e, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Enerji Kongresi’ne katılımlarından dolayı tekrar teşekkürlerini de ilettiği kaydedildi. 

Derya Yetim

Etiketler: Aliyev ile görüştü, cumhurbaşkanı erdoğan


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