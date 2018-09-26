Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Almanya FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya düzenleyeceği resmi ziyaret öncesi Alman F.A.Z. gazetesine açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına FETÖ'nün terör örgütü olarak tanınması ve PKK ile mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'da iç güvenliği tehdit eden ve Alman vatandaşlarını terör hedefleri haline getiren FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı mücadele desteği sağlamasıdır. Alman istihbarat teşkilatlarının raporlarında belirtildiği gibi PKK, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı yapmaya, çeşitli şekillerde gasp ve terör propagandası yapmaya devam ediyor. Türkiye ile Almanya'nın ticaret savaşını önlemek için ortak çalışması gerekiyor. Özellikle ABD hükümetinin tek taraflı ve sorumsuz yaklaşımı

“Trump'ın politikaları tek taraflı ve sorumsuz”

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını "tek taraflı ve sorumsuz" olarak eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, acımasız ticaret savaşlarına karşı uyarıda bulundu ve bu yıkıcı ticaret çatışmalarını önlemek için Almanya ve Türkiye'nin birleşmesini önerdi. Aynı zamanda Ankara ve Moskova'nın Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlar üzerinde anlaşma sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz insani felaketi ve Suriye'den yeni bir mülteci dalgasını önlemeyi başardık'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Tığlı