Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Muharrem bak yolsuzluktan bahsediyorsun, haddini bil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingine katıldı. Kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkarak kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından vatandaşla hitap etti.

“En baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz”

Konuşmasına Babalar Günü'nü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Babalar Günü. Tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul’da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var” ifadelerini kullandı.

Seçime 6 gün kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan Bayramı'nın ilhamı ile inşallah 6 günü başarılı şekilde sürdüreceğiz. Sonunda Rabbimden niyazımız şudur ki ‘Ya Rab, inşallah cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini bizlerle güçlendir’. Sizler aracılığıyla fabrikasında, dükkanında ülkemiz için geleceğimiz için çalışan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi selamlıyorum” diye konuştu.

“Usta neyse çırağı da o”

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan, “Ben birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bir para, hala atıyor. Çok da bu işte maharetliler. Usta neyse çırağı da o” şeklinde konuştu.

“Bay Muharrem bak yolsuzluktan bahsediyorsun, haddini bil”

Muharrem İnce’nin yolsuzluk iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Bay Muharrem bak yolsuzluktan falan bahsediyorsun haddini bil. 2.5 milyar dolar borç ile devraldım ben İstanbul Belediyesi’ni. Ayrılırken 1.2 milyar dolarla devrettik, bunun yanında yatırımları yaptık. Biz buyuz. Önce tanıyacaksın. Sen bizi yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları. Adam tam kör. Adam soygundan bahsediyor. Haddini bil. Biz Marmarayı, Avrasya tünelini neyle yapık, Yavuz Sultan Selim köprüsünü neyle yaptık, Osmangazi köprüsünü neyle yaptık. Bizde icraat var icraat, laf değil. 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı Türkiye’de 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ey bay Muharrem sen nerede geziyorsun. 25 havalimanı varken buna 29 daha ilave edildi. Bundan haberi var mı bay Muharrem. İnsan utanır sıkılır. Sen buralarda seyahat etmiyor musun? 23.5 milyar dolar IMF borcumuz vardı geldiğimizde. Bu borcu biz sıfırladık biz bay Muharrem, CHP değil. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27.5 milyar dolardı. Bir ara 138 milyar dolara kadar çıkardık. Şu anda 110 miyar dolar civarında. Soygunun yapıldığı ülkede böyle bir merkez bankası olabilir mi” dedi.

İstanbul’a toplam 236 katrilyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Erdoğan, “Daha bunlar nasıl yalan söylüyor. Şöyle soydular böyle soydular neyi soyduk, bu ne hayasızlık. İstanbul’a toplam 34 bin yeni derslik kazandırdık. Eğitim ve kültürde şehrimizin vizyonunu genişlettik. İstanbul’da üniversite sayısını 57’e ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar. Hey gidi Muharrem. 14 bin 500 kişilik yeni yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi. Ne dedim. Biz burayı yıkacağız dedim. Yıktık mı yıktık. Şimdi Türkiye’nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz. Gittim geçenlerde gezdim son halini gördüm” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara vererek Atatürk Kültür Merkezi projesini anlatan bir animasyonu da mitinge katılan vatandaşlara izletti.

Taksim’de cami inşaatının da sürdüğünü söyleyen Erdoğan, “İstiklal Caddesi bitişinde sağ tarafta bir kilise var. Sol tarafa da oraya Ağa Camii'nin dışında hiçbir cami yok. Taksim özellikle Cuma günleri ciddi sıkıntılar yaşadı. Dedik ki buraya bir de cami yapalım. Şu anda İstiklal Caddesi’nin çıkışında yolun sol tarafına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Kaba inşaatı bitmek üzere. Altında da yine aynı şekilde kitap, hat, ebru bu tür şeyler olacak. Ramazan’ın son günlerinde her ikisini de gezdim. Biz dertliyiz dertli. Bunların hepsi olacak. İstanbul’a bunlar yakışır” diye konuştu.

“İstanbul’da müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız”

Tarihi Rami Kışlasına yapılacak kütüphane projesini de anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Meşhur Rami kışlasını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 5 milyon cilt kitaplık kütüphane yapıyoruz. Rami kışlasını da 7 milyon cilt kitaplı bir kütüphaneye çeviriyoruz. Niye. Ankara’da 5 milyon olursa İstanbul’da daha fazla olması lazım. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Biz yeniden İstanbul’u kültür sanat noktasında bir merkez haline dönüştürüyoruz. Bunlara sor ne yapacaksın diye şunu yapacağım dedikleri yok. Sadece Tayyip Erdoğan’a hakaret ediyor başka bir şey yok. Kuleli Askeri lisesini restorasyon yaparak müzeye dönüştürüyoruz. Ülkemizin birçok şehrinde tematik müzeler yapıyoruz. İstanbul müzik müzesi ve sikke müzesi kuracağız. Bir önemli müjde. Yaslı ada vardı ya. O yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na çeviriyoruz.”

“Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz”

Demokrasi ve Özgürlükler Adası projesini görüntülerini barkovizyondan izleten Erdoğan, CHP’ye yüklenerek, “Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Arkadan siz de desteklediniz. Çünkü sizi buraya getiren zihniyet böyle emretti dediler. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. Bu adayı biz bu hale getirdik. Allah’ın izni ile burada uluslararası toplantılar yapacağız burada. Bu toplantılarda adaya kapanacağız ve buradan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada var ama bizde yoktu. Bunun ilk adımını burada atıyoruz. Biz buyuz bay Muharrem. Ben icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset” ifadelerini kullandı.

Elazığ’a da bir millet bahçesi yapılacağı müjdesini veren Erdoğan, TOKİ tarafından hazırlanacak yeni projeyle millet bahçesine çevrilecek alana bir şehitler anıtı yapılacağını da kaydetti.

Volkan Kayalar - Serdal Altıntepe - İsmail Coşkun - Tahsin Ay

