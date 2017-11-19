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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta müjdeyi verdi!

Bayburt'ta il kongresi öncesi müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek olan havaalanlarının biteceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburtta müjdeyi verdi!

19 Kasım 2017 14:07

Bayburt'ta il kongresi toplantısı öncesinde dışarıdaki vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan müjdeyi veriyorum. 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Gümüşhane ve Bayburt'a kapalı spor salonlarının da talimatını verdim. Bu salonlarımız da 3 bin ila 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek salonlarımız olacak. İçeride kongreyi hızlandıralım çünkü bugüne 2 ilimizin kongresini planladık. Bayburt'tan Gümüşhane'ye geçip, il kongresini de yapacağız" dedi.

 

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