Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta müjdeyi verdi!

Bayburt'ta il kongresi toplantısı öncesinde dışarıdaki vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan müjdeyi veriyorum. 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Gümüşhane ve Bayburt'a kapalı spor salonlarının da talimatını verdim. Bu salonlarımız da 3 bin ila 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek salonlarımız olacak. İçeride kongreyi hızlandıralım çünkü bugüne 2 ilimizin kongresini planladık. Bayburt'tan Gümüşhane'ye geçip, il kongresini de yapacağız" dedi.