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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz’da şarküteriden alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz’daki ziyaretleri sırasında bir şarküteriye girerek alışveriş yaptı. Erdoğan, aldığı ürünlerin parasını vermek istediği sırada şarküteri sahibiyle arasında geçen diyalog gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykozda şarküteriden alışveriş yaptı

13 Nisan 2018 23:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Beykoz’da ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sırasında Beykozlular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanını karşısında gören vatandaşlar cep telefonunu eline alarak fotoğraf çekmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ziyaretler sırasında bir şarküteriye giren Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanını Erdoğan, daha sonra aldığı ürünlerin parasını vermek istedi. Şarküteri sahibi ise cüzdanını eline alan Erdoğan’a ikramda bulunmak istediğini söyleyip parayı almak istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında ise “Beni kırma al parayı” deyince şarküteri sahibi “Ben seni nasıl kırarım, bakmaya kıyamıyorum” demesi gülüşmelere neden oldu.  

 

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