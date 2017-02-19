Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i bir dönem Merkez Bankası'nın başına getirmek istediğini ama dönemin cumhurbaşkanını bunu engellediğini ilk kez açıkladı. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası'nın başına geçirmek istedim. Dönemin Cumhurbaşkanı buna izin vermedi. Ya dedim Mehmet bey'in eşi başörtülü değil dedim. Ama yine ikna olmadı. Böyle cins hareketler olur mu? işte bu yüzden bu sistem değişmeli ve değişecek" dedi.