Cumhurbaşkanı Erdoğan “DEAŞ ile mücadelede en etkin operasyonu dünyada Türkiye yapmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra temasları kapsamında Chatham House’da konuşma gerçekleştirdi. “Shesakeeper hayatta olsaydı Hamlet adlı eserini yeniden yazsaydı Prens Hamlet’e yine aynı şeyi söylettirirdi. Dünyanın çivisi çıkmış” diyen Erdoğan, “Suriye’de yıllardır gözlerinin önünde çocukları katledilen annelere, ebeveynlerin ölümünü izleyen çocuklara bakıp da başka şey söyleyebilmek mümkün değildir. Filistin’de son birkaç haftada yaklaşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafından özellikle hedef alınarak öldürüldüğünü, evlerine geri dönmekten başka talebi olmayan bin civarında insanın kasten vurulduğunu görüp de başka şeyi söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.



Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Zulümden, baskıdan ve şiddetten kaçmak zorunda kalan bir gün evlerine dönebilme ümidi ile yaşayan yaklaşık 3 buçuk milyonunu da ülkemizde misafir ettiğimiz mültecilerin trajedilerine bakıp dünyanın çivisi çıkmış demekten başka ne söz edilir. Afrika’da günde 1 doların altında para kazanan ailesini doyurmaya çalışan babaya sorun başka bir şey söyleyecek mi? Somali’deki, Yemen’deki Afganistan’daki milyonlarca insan için ülkelerindeki içler acısı durum için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizmle ortak bir payda dahi buluşmayı dahi başaramadı”

“Senin teröristin kötü benimki iyi mantığı ile bırakınız sorunların çözümünü yeni sorunlar ortaya çıkartılıyor” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin Suriye’de yaşadığı sıkıntı işte tam da budur. DEAŞ ile mücadelede en etkin operasyonu dünyada Türkiye yapmıştır. Fırat Kalkanı Harekatında 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek bu örgüte Suriye’de en büyük darbeyi biz vurduk. Bununla da kalmadık DEAŞ ile bağlantılı 63 binden fazla kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk. Terör örgütleriyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 6 bin 200 şahsı sınır dışı ettik. DEAŞ ve El Kaide mensubu 11 binden kişiyi göz altına alarak bunlardan 3 bin 563’ünü tutukladık. Ama bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. Suriye’deki sınırdan istifade ile sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturmaya çalışan PYD/YPG teröristlerine karşı mücadelemizde karşımıza güya müttefikimiz, güya terör karşıtı ülkeler çıkıyor. Buna rağmen Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin bölgesinden bu teröristleri temizledik, temizliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda en samimi ülkedir”

Sıranın diğer bölgelerde olduğunu kaydeden Erdoğan, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda en samimi ülkedir. Halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönmelerinin yolu bu ülkelerin güvenli hale gelmesidir. Bugüne kadar sığınmacılar için 31 milyar dolar para harcamamıza rağmen AB başta olmak üzere diğer ülkelerden ve kurumlardan ciddi bir destek alamadık. Suriye topraklarında Türkiye’nin güvenli hale getirdiği yerlere yüzbinlerce insan geri dönüp yerleşirken müttefiklerimizin desteklediği terör örgütlerinin kontrolü altındaki yerlere geri dönen kimse yok. İnsanlar karşılarındakilerin tıpkı DEAŞ’lılar gibi eli kanlı teröristler olduğunu biliyor. Kendilerini güvende hissetmedikleri için de geri dönmüyor. Siz bakmayın bu terör örgütünün Kürt kimliğini istismar ettiğine. Bu terör örgütünün içerisinde batının birçok ülkesinden insanlar var ama adını Kürtçülerle ve kamufle etmekle sureti ile dünyayı aldatmak gayreti içerisindeler” açıklamasını yaptı.



Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Ayn el-Arab veya Kobani PYG-PYD teröristlerinin kontörlünde. İsmi üzerinde. Ayn el-Arab, Kürt bölgesi değil. Arap’ın gözü yani Arapların yerleşim bölgesidir. Bu bölgenin halkı ülkemizde Şanlıurfa vilayetimizde yaşıyor. Eğer burada gerçekten Kürtlerin hakkı ve hukuku gözetilseydi bu insanlar Şanlıurfa’da değil sınırın karşı tarafında kendi evlerinde yaşıyor olacaktı. Demek ki mesele Kürt meselesi değil terörizm meselesi. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi ilkeli bir şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Ülkemizde teröre karşı sürdürttüğümüz kararlı ve özverili mücadelenin hedeflerinden biri de FETÖ terör örgütüdür”



“FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini bekliyoruz”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 temmuz darbe girişimi olmak üzere FETÖ’nün işlediği suçlar adeta buz dağının görünen yüzüdür. Bu örgütün ihtirasları tüm dünyayı tehdit edecek sapkınlıklara sahiptir. Ülkemizde bu örgütle ilgili kapsamlı savalar açılmış adli takipler başlatılmıştır. İngiltere dahil tüm ülkelerden bu örgüte karşı adım artmalarını sınırları içerisindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadesini bekliyoruz. Kıta Avrupası ve genel olarak batıda çok tehlikeli bir süreç işliyor. Avrupa’nın güneyinde insanlar inançları, dinleri, kültürleri, ayak biçimleri yüzünden ötekileştiriliyor. İnanca ve kültüre dayalı ayrımcılık yanında insanlığın ortak geleceğini tehdit eden daha başka sorunlar var” ifadelerini kullandı.



Bazı ülkelerin daha da bencilleşerek küresel ekonomiyi korumacılık savaşlarının tehdidi altına soktuklarını kaydeden Erdoğan, “Kitle imha savaşlarının önüne geçmesi konusunda büyük emeklerle elde edilen diplomatik başarılar tek taraflı tasarrufturlar ile göz göre göre heba ediliyor. Türkiye olarak girişimci ve vicdani bir dış politika izliyoruz. İnsani yardım konusunda dünyada en ön sıralarda yer alıyoruz. Bildiğiniz gibi dünyada insani yardım konusunda ABD birinci sırada, biz ikinci sıradayız, İngiltere üçüncü sırada. Milli gelire oranla baktığımızda Türkiye birinci sırada, ABD ikinci sırada, İngiltere daha sonra” ifadelerini kullandı.