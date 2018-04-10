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Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavisi devam eden Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykalı ziyaret etti

10 Nisan 2018 22:39

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 22.00 sularında gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın, tedavisi süren Baykal’a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Prof. Ataman Baykal’ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.  

Derya Yetim 
 

 

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