Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz konusundaki hassasiyetim aynı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kıymetli, yöneticiler esnaf ve sanatkar kardeşlerim. Szileri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Esnaf ve sanatkarlar konfedarasyonunun 20, yılını kutluyorum.Daha önce genel kurullarınıza başbakan sıfatıyla katılmıştım. Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf 'Ahi'dir. Kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Toplumun birliğe ihtiyaç duyduğu her dönemde Ahi'ler devreye girmiştir. Bu yolun esası çok değil helalinden kazanmaktır. Ecdadımızın bu konu ile ilgili sayısız meseleleri, tavsiyeleri vardır.

Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışılıyor. Türkiye geçmişte yaşadığı darbelere rağmen her seferinde tercihini demokrasiden yana kullanmış bir ülkedir.

Demokrasimizi serbest seçimlerde tereddüte yer vermeyecek şekilde gösterdik. Son olarak 24 Haziran'da milletimiz tercihini göstermiştir. Kim seçimler üzerinde gölge olduğunu söyleerde Türkiye'ye bühtan ediyor demektir. Türkiye'nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği yoktur.

Ülkemizi üç buçuk kat büyütürken, satınalma paritesine göre dünyanın 13. milli gelire göre 17. büyük ekonomisi haline getirdik. Döviz kurundaki hareketlenme başta olmak üzere tüm hadiseleri serbest piyasa ekonomisine uygun yöntemlerle çalışıyoruz. Ülkemize yönelik gizli, açık saldırıların ne demokrasimizle ne de ekonomimizle alakası olmadığını görüyoruz.

Küresel ekonomide dolaşan paralar bir süredir belirli merkezlerde toplanmaya başlamıştır. Vurgulamak istediğim husus yaşadıklarımızın, eksiklerimizin ötesinde bir anlama sahip olduğudur. AK Parti misyonunun gerekliliklerini yerine getirmeye devam edecektir.

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları sebebi ne olursa olsun çözmek durumundayız. Gereken adımları da birer birer atıyoruz. Zor dönemler zor uygulamalar gerektirir. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak. Örneğin esnaflarımızı yakınan ilgilendiren dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz.

Kamuda her alanda tasarruf yapacağız. Kamuda kullanılan araçları hem sayı hem nitelik olarak azaltıyoruz. Kiralık binalardan çıkıyoruz. Kamuya alımlarda dikkat ediyoruz. İsraf ekonomisine değil, üretim ekonomisine geçiyoruz. Devam eden projeleri bitiriyoruz, başlamamış yatırımları gözden geçiriyoruz.

Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır o kendi kararını kendisi alır. Özel sektöre ait bankalar var bu bankalar Merkez Bankası'nın kararına göre hareket ediyor. Bakıyorsunuz ellilere varan faiz uygulaması var. Faiz denilen bu sömürü aracını kullanmaya aracı olamayız, vesile olamayız.

Bankalarımız tüm göstergeleriyle ayakta. Paranın ürkek olması finans kesimlerini ihtiyatlı davranmaya itiyor.

Faiz ve enflasyon bir sebep netice ilişkisi olarak masaya yatırdığınız zaman faiz sebeptir enflasyon neticedir. Aksini söyleyen bunu bilmiyordur. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim.

TÜRKİYE TERCİHİNİ HEP DEMOKRASİDEN YANA KULLANDI

Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurum da varlığını uzun süre sürdüremez. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen zarar görmedik. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor. Türkiye geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen tercihini her zaman tekrardan demokrasi tarafından kullanan bir ülkedir.

DÖVİZLE KİRA KONUSUNU KÖKTEN ÇÖZÜYORUZ

Türkiye'nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği yoktur.Ülkemize yönelik gizli ve açık saldırıların serbest piyasa ekonomisi ile ilgisi yok.Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir. Ekonomide uygun kararlar almaktan asla vazgeçmiyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak.Dün akşam imzaladım. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarı ile ilgili olmayan kimsenin yolu dövizle kesişmemeli. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.

DÖVİZ KURUNDAKİ HAREKETLİLİKLE İLGİLİ YENİ ADIMLAR ATILACAK

Ekonomi yönetiminde serbest piyasa koşulları içinde hareket edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde dövizdeki hareketlilikle ilgili yeni adım atacaklarını belirtti.

Türkiye geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen her seferinde tercihini demokraside yana kullanmış bir ülkedir.Son olarak 24 Haziran seçimlerinde milletimiz hür iradesiyle kendisini yönetecek bir cumhurbaşkanını ve mesclisi seçmiştir. Türkiye'nin demokrasi konusunda eksiği, gediği, sıkıntısı yoktur.

Türkiye'nin bugün de tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır. Kurdaki dalgalanma başta olmak üzere, ekonomimizi olumsuz yönde etkileyen tüm hadiseleri, serbest piyasa çerçevesinin dışına çıkmadan çözmenin mücadelesini veriyoruz.

Satın alma paritesine göre dünyanın 13, milli gelire göre de 17, ekonomisi haline getirdik. Türkiyenin bugünde tercihi ve uygulamaları serbest piyasa uygulamalarıdır

Küresel düzeyde finans ve üretim alanındaki yatırımlarda dolaşan paralar bir süredir belli merkezlerde toplanmaya başlamıştır.

Türkiye özellikle son bir kaç yıldır gelişmekte olan ülkelerin ortalama seyrinden farklılaşan daha olumsuz bir görüntü içindedir. Burada bir başka durumla karşı karşıyayız demektir.

Biz de ülkemizin içinden geçtiği dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz. İlgili tüm kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni adımlarımız olacak. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Erdoğan, faiz konusunda hassasiyetinin aynı olduğunu da vurguladı.