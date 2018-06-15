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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

15 Haziran 2018 00:25

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü. Ramazan bayramı münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin konusundaki son gelişmeler de ele alındı. İki lider, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret ettiler. BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin vetosuna takılan kararın BM Genel Kurulu’nda kabul edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklı davalarının daima destekçisi olacağını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, bayram tebrikleşmesinde bulundukları görüşmede, Ramazan bayramının başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler. 

 

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