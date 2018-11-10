Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle Fransa'da dünya liderlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programına için başkent Paris'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı ve UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı kapsamında Orsay Müzesi'ndeki “Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslar arası kuruluş başkanları ve eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

