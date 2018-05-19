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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasarayı tebrik etti

19 Mayıs 2018 23:46

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı kutladığı; bu vesileyle Sarı-kırmızılı ekibe gelecekte de başarılar dilediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’ın şampiyon olmasının akabinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz’e bir tebrik telgrafı da göndermişti. 

Derya Yetim
 

 

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