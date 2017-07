Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İbadetini yapana terörist diyemezsiniz'

Dolmabahçe Sarayı’nda ‘Afrika’da Sağlık’ başlıklı uluslararası kongrenin gala yemeği düzenlendi. Düzenlenen Yemeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanı sıra yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine besmele ile başlayarak, “Afrika’da’ sağlık kongresinin başarı ile geçmesini Allah’tan temenni ediyorum. Özellikle dünyanın 40 farklı ülkesinden kongreye teşvik eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kongrenin kökleri 10’uncu asra kadar giden Afrika kıtası ile münasebetlerimizin daha iyi yere gitmesini temenni ediyorum. İçinden geçtiği onca sancılı döneme rağmen ülkemiz Afrikalı dostlarının yanında olmaya azami gayret göstermiştir. Elbette Afrika kıtası ile ilişkilerde asıl büyük dönüşüm Ak Parti iktidarı ile başlamıştır” dedi.

“MİLLİ GELİRE ORANLA EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YARDIMDA TÜRKİYE 1 NUMARADIR”

Türkiye’nin Somali’de büyük bir büyükelçilik binası bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, en az gelişmiş ülkelere ciddi bir yardım yapıldığını kaydederek, “Somali’ye kimsenin uğramadığı dönemde ilk defa bir başbakan olarak 2007 yılında gittik. Somali’ye dünyanın bakışını değiştirdik. Şimdi son gidişimde bu Somali yok. Bundan sonra daha büyük bir Somali olacak. Bizim en büyük büyükelçilik tesisimiz Somali’dedir. 80 dönemlik gayet geniş. Ne Amerika’nın ne İngiltere’nin orada böyle bir büyükelçilik binası yok. Onlar orada konteynır içerisinde hizmet veriyorlar. Hastaneyi orada biz kurduk. Modern bir hastane kurduk Somali’de. Ayrıca orada öğrenci yetiştirme çalışmalarına başladık. Her zaman yanlarında olacağız. İspat G-20 toplantısındayız herkes bir şeyler söylüyor. Bende bakıyorum bu kadar para yardım ettik diyorlar ama önümde İngiltere’nin resmi gelirlerine bakıyorum böyle bir şey yok. Şu anda milli gelire oranla en az gelişmiş ülkelere yardımda Türkiye 1 numaradır. Normalde ise Amerika 1 biz 2’nci sıradadır. Çünkü bu bizim İslami görevimizdir. Afrika’ya kaynakları sömürülecek bir yer olarak yaklaşmadık” diye konuştu.

“AFRİKA’DA NASIL BİR ENKAZ BIRAKTIĞINI GÖRDÜK GÖRÜYORUZ”

Afrika kıtasında geçtiğimiz yüzyılda sömürgecilik faaliyeti yürüten batılı devletlere eleştiride bulunan Erdoğan, “Afrika kıtasının kronik sorunlarının temel sebebi yaklaşık 4 asır boyunca kıtanın tüm kaynaklarını istila eden sömürgeciliktir. Her ne kadar 1960’lı yıllardan itibaren kıta ülkeleri bağımsızlığı ilan etseler bile hala izleri devam etmektedir. Kıtanın sosyal, beşeri dokusunu kökten tahrip etmişlerdir. Aileleri parçalamışlar, insanları göçe zorlamışlar, arazileri yağmalamışlardır. Günde 16-17 saat köle gibi çalışanlara ücret yerine alkol vermişlerdir. Çalışmak istemeyenleri katletmişlerdir. Bugün bize her fırsatta demokrasi hukuk ve insan hakları dersi verenlerin Afrika’da nasıl bir enkaz bıraktığını gördük görüyoruz. Batılı ülkelerin bugün zevkini sürdükleri refahı kime borçlu olduğunu çok iyi biliyoruz. Şatafatlı binalarda kimlerin canının alın terinin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Afrikalı masumların gözyaşı ve sömürülen emeklerinin üzerine inşa edilen gerçek yüzünü bilmeliyiz. Afrika 21’nci yüzyıla damgasını vuracak olan kıtadır. İnşallah güç şimdi Afrika’da toplanmaya başladı. Hiçbir güç bu potansiyelin harekete geçmesine mani olamayacaktır” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler’deki 5 daimi üye ve 15 geçici üyenin sürekli olarak değişimin olması gerekliliğini kaydeden Erdoğan, “Dünyada 196 üye birleşmiş milletler üyesi olarak aslında güçlerinin farkında değil. Şu anda 5 daimi üye 15 geçici üye var. O 15 geçici üyenin hiçbir yaptırımı yok. Ama bir lütufta bulunur gibi seni geçici üye yaptık diyorlar. Hiçbir yaptırımı kıymeti yok. İkinci dünya savaşı şartları şu anda yok geçti o işler. Şu anda farklı bir dünya var. Bu farklı dünyanın yeniden reforme edilmesi gerekiyor. Demokrasi ise insan haklarına saygı ise o zaman 20 ülke diyorsak her yıl 20 ülke daimi ülke sıfatı ile görev yapmalıdır. 2 yılda bir bunlar değişebilir. 10 tanesi değişir diğer 10’unda 2’inci 10’da değişir. Bu 20 ülke dünyanın kaderi üzerinde hak sahibi olur. Burada her kıtadan olması adaleti getirecektir. Her dinden yok hele hele Müslüman hiç yok. Böyle bir şey olabilir mi” dedi.

“İBADETİNİ YAPANA TERÖRİST DİYEMEZSİNİZ”

Bugün Kudüs’te meydana gelen olaylarda 3 şehidin olduğunu cümlesini ekleyerek, bir gün önce İsrail Cumhurbaşkanı ile telefon ile görüştüğü hatırlattu. Erdoğan, “İsrail Cumhurbaşkanı ile dün akşam görüştüm. Yarın Cuma bu işe müdahale edin dedim. ‘Biz terörizm ile mücadele ediyoruz’ dedi. Bu insanlar kendi kutsal mekanlarına gidiyorlar. Bunlara terörist diyemezsiniz. Biz Türkiye’de asla Sinagog’a giden insana terörist demedik. Şiddete karşıyız ama bırakın da bu insanlar rahatlık ile ibadetini yapsınlar. O metal parmaklık arasında onları sokma arama bunlar olacak iş değil. Ne kadar ısrar ettiysek elimizden geleni yapacağız dediler ama bugün maalesef böyle bir müdahalede bulundular. Biz sonuna kadar hakkımızın ve haklarımızın savunucusu olacağız. Biz zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm adlediyoruz. Buna da asla katlanamayız” ifadelerini kullandı.

Gece de ödüle layık görülen isimlere de hediyeleri takdim edildi.