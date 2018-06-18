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Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı nüfus cüzdanını kendisine takdim etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı nüfus cüzdanını kendisine hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı nüfus cüzdanını kendisine takdim etti

18 Haziran 2018 18:04

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesinde yaşayan Fevzi Ömer Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran 2018 tarihinde miting için geldiği ilçede kendisi için hazırladığı nüfus cüzdanını takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı nüfus cüzdanında unvanını “T.C. 1.Başkanı” işini "Hizmet”, gücünü millet, kitlesini “Ümmeti Muhammed”, hedefini “Güçlü Türkiye” olarak yazan Yıldız, kan grubunu ise “Millet” diye yazdı.

Hazırladığı nüfus cüzdanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, vatandaş olarak en büyük isteğinin ise Külliye’de kendisini ziyaret edebilmek olduğunu ifade etti. Yıldız konuşmasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Haziran 2018 tarihinde Kdz. Ereğli ilçesine geleceğini öğrendim. Kendilerinin Ereğli’ye teşriflerinden dolayı çok memnun oldum. Vatandaşın sesini duyacağına inanarak 1 aydır yapmış olduğum çalışmayı kendilerine takdim etmek istedim. İnanın vatandaşın sesini Cumhurbaşkanımız duydu. Zorluklara rağmen ulaşabildim. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı olarak yazdım. Gücünü milletten alan bir Cumhurbaşkanı olduğu içinde kan grubunu millet yaptım. Hazırlamış olduğum çalışmayı plaket olarak kendilerine arz ettim. Cumhurbaşkanımızda çok memnun olduğunu bana ifade etti. İnşallah bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanlığı külliyesine de gidip, sesimizi duyurmak istediğimizi anlattım. İnşallah sesimizi duyacaktır. Allah onun yolunu, bahtını açık etsin. Güçlü Türkiye ve Güçlü meclis için milletimizin gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum” dedi. 

Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı nüfus cüzdanını kendisine takdim ettiği sırada çekilen fotoğraflarını da gazetecilerle paylaştı.
Vedat Kılıç


 

 

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