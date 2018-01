Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhanet edenler fizana da kaçsa peşlerini bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Çakın'ın tekrar AK Parti Uşak İl Başkanı olarak seçildiği kongrede FETÖ uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'i rahmetle andı ve oğlunu yanına çağırdı. Erdoğan, "Uşak FETÖ'nün uzun yıllar sömürüsüne uğrayan bir kentti. Eğitim, yardım, hayır ve hasenat gibi sözlerle milleti kene gibi sömürdüler. Uşak, bize darbeciler tarafından darağacında şehit edilen merhum Adnan Menderes'in emanetidir. Uşak demokrasinin de kalesidir ve Uşaklı kahramanlar dün olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda, gözünü kırpmadan şehadete yürüyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde millet olarak bu destansı yürüyüşe hep birlikte şahitlik ettik. O gece binlerce Uşaklı kardeşlerim, 15 Temmuz şehitleri meydanında buluştu. 15 Temmuz gecesi Uşaklı vatandaşlarım, demokrasi ve milli iradenin etrafında adeta etten bir duvar ördüler. Sizlerin kararlı duruşu ve cesareti sayesinde darbeciler sokağa inecek cesareti bulamadılar. Sizin evlatlarınız da o gece darbecilerle göğüs göğüse çarpıştılar. Yine o gece benim koruma polislerimden Mehmet Çetin, beni ve ailemi korumak için şehit oldu. Her biriniz Mehmet Çetin'siniz. Yavrusu da bizim emanetimizdir" diye konuştu.

"İhanet edenlerin peşini bırakmayacağız"

"Biz nerede tekbir getireceğimizi çok iyi biliriz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"O gece ne dedik, meydanlara, sokaklara ve ölümüne dedik. Burada her düşünceden ve her yapıdan insanlar var ve onları kucaklamamız lazım. Marmaris'te yaşananlar FETÖ'nün ne kadar müptezel bir örgüt olduğunu ortaya koydu. Aklını ve iradesini Pensilvanya'ya verip, milletin silahıyla millete kurşun sıkmaktan çekinmediler. Mehmet Çetin gibi yiğitler sayesinde, ruhunu işportada 1 dolara satan asker kılıklı, polis kılıklı kalleşler hedeflerine ulaşamadılar. 15 Temmuz'da Marmaris'te 2 polisimizi şehit edenlerin tamamı saklandıkları lağım çukurunda bulundu ve yakalandı. Benim 2 bayan koruma polisimi taciz ettiler, bayan bu bayan. O gece fütursuzca millete saldıranlar şimdi adalete hesap veriyor. Pensilvanya'daki şarlatan bahar yakın diyor. O bahar var ya hiçbir zaman gelmeyecek. Nereye giderlerse gitsinler bu millete ihanet edenleri inlerinde yakalayacağız ve hesabı soracağız. Bırakın Avrupa, Amerika'yı Fizana da kaçsalar peşlerini bırakmayacağız. Gittikleri her yerde devletin soluğunu ensesinde hissedecekler."

“FETÖ, uzun yıllar Uşak halkını sömürdü”

Uşak'ın FETÖ'nün uzun yıllar sömürüsüne uğrayan bir kent olduğuna belirten Erdoğan, "Eğitim, yardım, hayır ve hasenat gibi sözlerle milleti kene gibi sömürdüler. Bunu zaman zaman sesli yapmıştır. Zaman zaman sessiz yapmıştır. Her halde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Anadolu'nun her yerindeki parlak zekalı gençlerimiz Pensilvanya'dakine kul ve köle haline getirilmiştir. Yeri gelmiş örgüt için yalan söylemiş, yeri gelmiş masum insanlara iftira atmışlardır. Yeri gelmiş cinayet işlemişlerdir. Hakimiyet kurdukları her yerde kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımamışlardır. Kendi kafaları da o kadar çalışmaz ha bunu da bilin” şeklinde konuştu.

"Yeni paralel yapılara izi vermeyeceğiz"

Tespit edilen mağduriyetlerin giderildiğini kaydeden Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemiz en büyük darbeyi içeriden yemiştir, biz yıllardır ziyaret ettiğimiz her yerde örgütün karanlık yüzünü anlatıyor ve bu yapıyla araya mesafe koymasını istiyoruz. Bunu 2010'dan beri hep ifade ettik ama anlatamadık. O gün çağrımıza kulak kabartanlar ve örgütle bağını koparanlar ne kadar doğru bir karar verdiklerini anladı. Devletimiz FETÖ ile mücadelesini hukuk çerçevesinde yürütmüştür ve mağduriyet olmasın diye titizlik gösterildi. Tüm bunlara rağmen yaşanan aksaklıklar olmuşsa, tespit ettikçe düzeltiyor ve mağduriyetleri gideriyoruz. Devletin içinde yeni paralel yapılara izin vermeyeceğiz. Elbette insanlar için gece gündüz koşturan hayır kurumlarını el üstünde tutacağız. Fakat bunların devlet, siyaset ve sivil toplumda hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğiz"

Uşak'a AK Parti döneminde yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, "AK Parti zamanında Uşak her açıdan büyüdü ve kalkındı. Uşak hayata geçirdiğimiz projelerle Ege Bölgesi'nin tarım, sanayi ve ticaret merkezine dönüştü. Bugüne kadar Uşak'a toplam 6 buçuk milyar tutarında yaptırım yaptık. Yani 6 buçuk katrilyon. Bin 186 yeni derslik inşa ettik. Bugün fakülteleri ve eğitim alanıyla yeni bir üniversiteyi kazandırdık. Yahu Uşak'ta üniversite yoktu be. Bizden önce Uşak'ta sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ah ah bu medeniyiz ve çevreciyiz diyenler dereyi görmüyorlar mıydı? Ne yaptılar bir şey yaptılar mı? Peki bu tabakhane deresini şimdi görüyorsunuz ne oldu? DSİ'ye burada teşekkür ediyorum. Bak Veysel hoca biz teşekkürü biliriz. Sağolsun TOKİ'de bu projeyi oradaki bu binaları dönüştürdü. Şimdi yan taraftaki kısmı da dönüşüme tabi tutacağız. Uşak'a çirkinlik yakışmıyor. Burası bir kültür ve medeniyet kenti. 2002'ya kadar 31 kilometre bölünmüş yol vardı şimdi bizimle beraber bu rakam 171 kilometreye çıktı. Kılıçdaroğlu şoförler benimle zannediyordu. Kılıçdaroğlu şoförler benimle zannediyordu. Yolların halini de kamyon şoförlerine sorun diyordu. Yahu eline dizine dursun, her şeyi de bari bu yollarla ilgili bunu söyleme.

Biz 1 milyon taşerona kadrolarını verdik. Şimdi kenarda köşede 300, 500 ve bin kalmışsa, yahu kardeşim takip edersiniz ve hakkınızı alırsınız. 1 milyon kişiye bu hakkı veren bin kişiye mi vermesin. Gaz verelim diye bizi de gaza getirmeyin. Belediyedeki taşeronlar kurumun iktisadi teşekkülü altında kadro alacak ve çalışacak. Biz öyle ne aldanan ne de aldatan olacağız. Demir yollarının hali içler acısıydı ve Uşak'a yeni hatlar kazandırdık ve lojistik merkez inşa ettik. Ankara'yı Uşak arasından İzmir'e hızlı trenle bağlıyoruz. Hızlı tren hattını Eylül 2019'da hizmete açıyoruz. Ayrıca Uşak'a bir hızlı yüksek tren garı inşa edeceğiz. Biz ne dedik havayolu halkın yolu olacak dedik ve bunu yaptık mı yaptık. Vatandaşım otobüs fiyatına uçakla seyahat edecek. Banaz Küçükler Barajı'ndan aldığımız suyu Uşak'a getirdik. Uşak OSB için Kocadere ve Uzundere Barajı üretim hatlarını inşa ediyoruz. Şimdiye kadar 39 adet sulama tesisini bitirdik. Uşak'a 725 milyon TL tutarında tarımsal destek verdik. Yaptığımız bu yatırımlar ve verdiğimiz destekler sayesinde Uşak bölgenin parlayan yıldızı oldu" dedi.

Ertunç Öztürk - Ferhat Bal - Seyedtaha Kermani