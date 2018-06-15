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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Haliçte Bilim Merkezi kuruyoruz

15 Haziran 2018 23:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Haliç'te Bilim Merkezi kurulacağını açıklayan Erdoğan, paylaşımlarında projeye ilişkin bilgilere de yer verdi. Projenin 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirilerek 3 yıl süreceği kaydedilen paylaşımda, merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağını aktarıldı. Paylaşımda şu detaylar yer aldı:

“Söz konusu alanda uluslararası saygınlığı olan bir teknoloji merkezi, dijital tematik kütüphane ve inavosyan merkezi, eğitim programları, atölye ve bilim gösterileri." 

Projede öğretici sergiler kısmında "Dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik", "Yapay Zeka", "Denizcilik ve Tersaneler" ile "Bilim Tarihi", Eğitim Atölyeleri kısmında ise "Tasarım Atölyeleri", "Bilim Gösterileri", "STEAM Atölyeleri" olması planlanıyor.  

 

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