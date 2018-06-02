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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadının isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki mitinginde, son isteğinin kendisini görmek olduğunu kızına söyleyen kanser hastası kadını evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastası kadının isteğini kırmadı

02 Haziran 2018 21:13

Sekiz yıl önce kansere meme kanserine yakalanan ve zaman içerisinde kanser bütün vücuduna yayılan 75 yaşındaki Raife Güreşçi, kızı Gülizar Ozan’a son isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu söyledi. Gülizar Ozan da annesinin isteğini gerçekleştirmek üzere miting için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında karşılayarak Cumhurbaşkanı’na annesinin son isteğinin kendisini görmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Konya mitinginin ardından Çumra programına geçmeden önce programına yaşlı kadının ziyaretini ekleyerek merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Raife Güreşçi’yi evinde ziyaret etti. Raife Güreşçi ile bir süre görüşen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Kanser hastası annemin son isteğiydi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan Gülizar Ozan, çok heyecanlandıklarını belirterek, “Çok mütevazi alicenap bir insan. Allah ondan razı olsun. Kırmadı geldi. Annem hasta deyince rica ettim, onu ziyarete geldi, dualarımızı aldı. Evet annemin arzusu isteğiydi. Hatta geçen ki seçimlerde, 2014'deki seçimlerde ben görev almıştım. Aksaray’da video çekmiştik annemin, böyle kısa bir videosu var, sormuştuk. Cumhurbaşkanımız gelirse size, evinize gelirse diye o hayali aslında o çektiğimiz şey gerçek oldu. 4 sene önceki gerçek oldu. İnanılmaz bir şey ama oldu. Allah ol deyince olduruyor. Son isteğiydi. Çok seviyordu, onu görmeyi çok istiyordu. Ben de çok istiyordum. Bir tanıdık aracılığıyla aniden oluştu. Aslında ben yaprak sarıyordum aniden telefon geldi cumhurbaşkanımızı, ben telefondan seyredeyim diye düşünmüştüm. Ama o kadar ani gelişti ki hiç planda yoktu. Direk havaalanına gittim ve oradan da koşarak içeriye girdim. Hani uçak inerse yetişemem diye ondan sonra konvoyla gideceklerdi. Rabbime şükürler olsun yetiştirdi. Ol deyince her şeyi olduruyor. Komşularım da çok memnun oldular. Onlara da nasip oldu görmek. Allah’ın izniyle inşallah biz cumhurbaşkanımızın yanındayız ve destekliyoruz. AK Parti kazanacak diyoruz. Öyle bir insanın sırtı yere gelmez ki o gönüllerin padişahı diyebilirim” dedi. 

4 yıl önce Cumhurbaşkanına video çekmiş

Kanser hastası Raife Güreşçi’nin 4 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan’a çektiği video ortaya çıktı. Raife Güreşçi videoda, “Kazandı. Çok sevindik. Onunla gurur duyuyorum. Ben Aksaray’da kalıyorum. Kanser hastasıyım. Ona dua ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. 7 tane çocuğum var oylarım hep Recep Tayyip Erdoğan’a. Çocuklarıma yemin verdirdim hiçbir tarafa atmayacaksınız ona atacaksınız diye. Çok seviyorum o dürüst doğru adam. Türkiye’m için çalışkan adam. Ona teşekkür ediyorum” dediği yer alıyor. Ayrıca videoyu çekenin evine gelse misafir olsa ne dersin sorusuna, “Tepemde yeri var keşke gelse. Gelsin buyursun gelsin. Her zaman için kapım sonuna kadar açık. Tayyip için canımı veririm” ifadelerini kullandı.  

Mustafa Beşer
 

 

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