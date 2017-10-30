Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu” hattının açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz dönemin ötesinde istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısının kurulduğunu da ilan ediyoruz” diye konuştu.

“Hepimizin ortak başarısı”

“Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Azerbaycanlı kardeşlerim, ‘Zehmetle yeyilen acı soğan, minnetle yeyilen baldan şirindir’ derler. İşte bu proje zahmetle, özveriyle, alın teriyle hayata geçirildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz, ulaşımdan ticarete, turizmden enerjiye muazzam bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak özellikle son 15 yıldır yaptığımız yatırımlarla işte bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

BTK Demiryolu hattının sadece üç ülkeyi bağlamayacağını belirten Erdoğan, “Tüm Orta Asya cumhuriyetlerini batı ulaştırma güzargahlarına bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan’ı Oktava Limanı üzerinden Avrupa’ya bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın kapasitesi 2034 yılında ise 3 milyon yolcu 17 milyon ton yüke ulaşacaktır” diye konuştu.

Projenin önemi

Projenin öneminin tarihi İpek Yolu üzerinde zaman ve mesafe olarak nakliyatçılar için en avantajlı imkanları sunmasından geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hızlı tren hatlarının tamamının devreye girmesinin ardından Çin’den gelen yük, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacaktır” dedi.

Hattın getirisi sadece ekonomik değil

Demiryolu hattının bölgeye getirisinin sadece ekonomik olmayacağını ifade eden Erdoğan, “Proje siyasi olarak, barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliğinin yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkemizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır. BTK Demiryolu'nun açılışının ve ilk seferinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli