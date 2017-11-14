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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah ile görüştü

14 Kasım 2017 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar resmi ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyan Sarayı Devlet Konukevi’nde Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzouq Al Ghanim’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah’ı kabul etmesinin ardından, Şeyh Sabah El-Ahmed El Cabir El-Sabah ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, sonrasında anlaşmaların imza törenine katılacak ve basın toplantısı gerçekleştirecek. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh El-Sabah’ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik ediyor. 

Etiketler: El Sabah, recep tayyip erdoğan

 

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