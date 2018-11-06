Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 1 Ocak'tan itibaren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17'nci yılına girdik.Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti'den yana koyarak muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma isteğini göstermiştir.

"Sadece bu yıl 166 milyon kitabı öğrencilerimize ücretsiz dağıttık"

Hastane yatak kapasitemizi 240 bine, sağlık çalışanı sayısını 920 bine, doktor sayımızı da 230 bine çıkardık. 618 olan ambulans sayımızı 5 bine çıkardık. Ambulans uçakları ülkemize getirdik

"Et fiyatlarının yüksek seyretmesinin talepte yaşanan yükselişle ilgili olduğunu düşünüyorum"

"Kısa bir zaman sonra hayvan ithalatına ihtiyaç duymayacağız"

BÜTÇEDE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir durumdur. Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206'ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız. Iğdır'daki Kars'taki, öğrencilerimizin İstanbul'a Ankara'ya gelmesine gerek kalmadı üniversiteyi biz onların ayağına getirdik. 75 -76 üniversiteden 206'ya çıkardık. Bununla hem eğitim öğretimin maliyetini düşürdük hem de imkanlar artık sizin önünüzde dedik. Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 1 milyon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştırdık.

1 OCAK'TAN İTİBAREN 500 LİRA OLACAK

Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti 1 Ocak'tan itibaren 500 lira olacak. Ya kredi ya burs başvuran her öğrenciye veriliyor. Bazı öğrencilerimiz “illa burs” diyor. Ya evladım illa da burs yok. Sen krediye de başvursan faiz uygulaması yok.Meslek liseleri ve imam hatip liselerine yapılan haksızlıklara son verdik.Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükselmesi çabası içerisinde olacağız.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımları doğru bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırımları doğru bulmuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG ve ABD'nin ortak devriyesi konusunda, "Kabul edilebilir bir şey değil. Sınırda ciddi olumsuzluklara neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.



