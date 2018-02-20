Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu tür suçları işleyenlerin kesinlikle İnfaz sistemindeki tüm indirimlerin, tüm kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletimizin…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek "Adım attığımız her yerin güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması…