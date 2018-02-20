Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı

20 Şubat 2018 13:16

Cumhurbaşkanı AK Parti-MHP ittifakının ismini açıkladı. Erdoğan, "Mutabık kaldığımız Cumhur ittifakı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: ak parti, Cumhur ittifakı, MHP

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç