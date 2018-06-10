Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Neymiş, annesi, kardeşi örtülüymüş. Onlara saygım var ama benim sana saygım yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek “Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun. Kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip, oralarda neler yaptığınızı biz çok iyi biliyoruz. Neymiş, annesi, kardeşi örtülüymüş. Onlara saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü bize çile çektirdiniz. Benim evlatlarıma çile çektirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli’nde vatandaşlar ile buluştu. Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı binlerce vatandaş dinledi. Mitinge, vatandaşları yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Konuşmasına Kocaeli’nden bahsederek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sadece seçim dönemlerinde değil, en az yılda bir kez Kocaelili kardeşlerimin hallerini sorduk. Sadece Kocaeli değil ülkemizin her türlü sıkıntısının yanındayız. Bu gece Kadir Gecesi. 12’de Esenler’de 100 bin kişinin katılımı ile dua gecesine katılacağız. ‘Durmak yok yola devam.’ Biz siyaseti ikbal için değil, millet için, milletimizle beraber yapıyoruz. Biz siyaseti makam mevki için değil, geride hayırlı eserler bırakmak için yapıyoruz.16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye’ye hizmet götürüyoruz” dedi.

“Bunlar yeri gelir hemen Cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar”

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizin bu ülkede bizim başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Dürüst olun. Kızlarımız okullarına giremiyordu. Onları odalara çekip, oralarda neler yaptığınızı biz çok iyi biliyoruz. Neymiş, annesi, kardeşi örtülüymüş. Onlara saygım var ama benim sana saygım yok. Çünkü bize çile çektirdiniz. Benim evlatlarıma çile çektirenlerden oldunuz. Siz aynı kafasınız. ‘Ben imam hatibe düşman değilim, imam hatipte öğretmenlik yaptım’ diyor. Öğretmenlik yapsan ne yazar. Bay Kemal, oda aynı. Bunlar adeta kalıptan kalıba giren tipler. Dürüst değiller. Bunlar yeri gelir hemen Cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Oy almak için bu numaraları niye yapıyorsun” diye konuştu.

“Bunlar kıraathane deyince, kumarhane anlıyor”

Millet kıraathanelerini eleştiren Muharrem İnce’ye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi millet kıraathanelerine kafayı takmış. Bunlar kıraathane deyince, kumarhane anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraat okumaktır. Buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık, çay içecek, kek yiyecek. Bunlar ücretsiz olacak. Ben bunu söyledim, adamın dediği, ‘O kek verecek. Bende fabrikada işçi alacağım. ‘İnanıyor musunuz? Siz Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını kapatıp, gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. 24 Haziran’da benim halkım, bu yalan üzerine bir, şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Şimdi ortaya başka çıkanlarda var, hepsine dersini verin” şeklinde konuştu.

“Bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, ülke bulamazsınız”

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a yaptığı ziyareti anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen Diyarbakır’daydım. Diyarbakır’da şunu gördüm. Malum belediye başkanlarını aldık, kayyumları atadık ya. 65 kilometre, 4 gidiş, 4 geliş yol. O terörün kol gezdiği Diyarbakır’da böyle bir güzellik. Havalimanına giderken bazı dükkanlara uğradık. Ufak bir miting yaptık. O cadde muhteşem. Kocaeli’nde belki de yok, İstanbul’da da yok. Bunlar bir dikili taş, yapmıyorlar. Hava kirliliğinden, susuzluktan kurtardık. Birileri, ‘Başkan susuzluk deyince CHP, çöp dağları deyince CHP. Bunları doğru bulmuyorum’ diyor. Ne demek doğru bulmuyorum. Biz bunları yaşadık. Bana İstanbullu kardeşlerim bunlardan kurtulmak için oy verdi. Kocaeli’yi biz bunlardan aldık. Bunların olduğu yerde asla modern bir şehir, ülke bulamazsınız. Biz yıkmanın değil, çok daha kalitelisini kazanmanın derdindeyiz” diye konuştu.

“Bana bak Muharrem önce haddini bileceksin, cinsini bileceksin”

Kocaeli’nin AK Parti siyasetinin sembol şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “16 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. 9 bin 654 yeni derslik inşa ettik. 50-60 kişinin bir sınıfa doluştuğu eski Türkiye manzarasına son verdik. Şimdi üçüncü üniversitenin hazırlıklarını yapıyoruz. Üçüncü bir üniversiteyi değerlendirmelerin ardından Kocaeli’ye kazandıracağız. ‘Ben Fizik öğretmeniyim’ diye tutturmuş. Bizde saygı duyarız. Fizik öğretmeni olman kalkıp sana bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret etme hakkı vermez. ‘Hırsız Erdoğan’ diye slogan attırıyor. Bana bak Muharrem, önce haddini bileceksin, cinsini bileceksin. Kalkıp bu ülkenin Cumhurbaşkanına bu şekilde hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor, ‘Külliyeye gitmem’ Senin genel başkanın kuzu kuzu külliyeye geldi. Siz zaten yalancısınız. Klozetlere ‘altın’ dedi. Bizim altından klozetle ne işimiz var. Bunlar sarı pirinçle altını karıştırıyorlar. Cehalet bunlarda diz boyu. Bunlar cesaretlerini de, cehaletlerinden alıyor. Şimdi oraya gelmeye bunların yüzü tutmaz. Birisi çıkmış, ‘Yıkacağım’ diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun, gömerler. Bu milletin helal parası ile yapılan buraları niye yıkıyorsun. Bunlar cahil, cahil ne dediğini bilir mi” ifadelerini kullandı.

“Gebze kışlası Millet Bahçesi olacak”

Kocaeli için 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gebze kışlasının olduğu yerde, 400 dönümlük alanda millet bahçesini kuruyoruz. İngiltere’nin Hyde Parkı varsa, Kocaeli’nin Millet Bahçesi var. Bize yakışmaz mı? Yapmadılar bugüne kadar. Bu dert işi. Hemen yanına Kocaeli’ne yakışır bir camii inşa edeceğiz. Kocaeli’nde bu ihtişama yakışır, büyük bir camii yok. Burada Sayın Belediye Başkanının işi hızlı tutması lazım. Hemen Hünkar Çayırı’nın bulunduğu bölgeyi Millet Bahçesine çevireceğiz. Sağlık alanında Kocaeli’ni yeni bir lige taşıyoruz. Şehir hastanemizi inşallah 2020 yılının başında tamamlayıp sizlerin hizmetine sunuyoruz. 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanemiz önümüzdeki ay hizmete giriyor. Bölünmüş yol uzun uzunluğu iki kat arttırdık. Kendi sınıfında dünyada 4. köprü olan Osmangazi Köprüsünü tüm Türkiye’ye kazandırdık. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı arasının sözleşme bedeli 4.5 katrilyon. Bu devasa projeyi de 2020 yılında tamamlıyoruz. Siz çırağa bakkal dükkanı teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil. Hızlı tren projeleri tamamlandığında Kocaeli ülkenin doğusundan batısına bağlanacak. Bay Muharrem Kanal İstanbul’a karşıyım, diyor. Ufuk yok. Geçenlerde bir gemi yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı, aylarca orada yangın olurdu. Adamın kafası bu işlere basmıyor. Genel başkanının da basmıyor. Tutturdu otomobil. Kocaeli’ne otomobili anlatabilir misin? Buralar bu işin merkezi. O zannediyor ki benzinli veya mazotlu. Bay Muharrem, bu elektrik elektronik ile çalışacak. Tesla’nın sahibi ziyaretimize geldi. Dünyada şu anda önemli bir proje. Sana gelmedi Muharrem. Bu adamla iş yapılır diye geldi. Senin gibi biriyle bu işler yapılmaz. Uzaya bir an önce ulaşmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah 24 Haziran’dan sonra öğrenmek için baya vakti olur. Köseköy Lojistik Merkezi’nin ilk etabını bitirdik. Gebze-Halkalı banliyö hatlarının modernize çalışmaların sona yaklaşıyoruz. Karamürsel Kız Derbent Barajı, Kandıra Arıklar ve Tepeköy göletlerini Kocaeli’ye kazandırdık. Kocaelili çiftçilerimize 344 milyon liralık destek verdik. Gebze’de ilk etabını tamamladığımız bilişim vadisi ülkenin kendi teknolojisi ürettiği ve ihraç ettiği merkez olacak. Gebze’ye milli çip fabrikamızı kuruyoruz. Körfez-Derince-Kartepe metrosu Kocaeli’nin ulaşımında bir devrim olacak. İnşallah bu projeleri yakında hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz”

24 Haziran’ın bir başka olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Tüm dünyaya en demokratik cevabı siz vereceksiniz. Almanların bir dergisi var, kapağına 4 resim koymuş. Dünyayı şekillendiren liderler demiş. Birisi benim. Bu millet, bu evladıyla beraber oldukça, en büyük iftar kaynağım sizsiniz. Bende bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz. Bu hizmetler inşallah 24 Haziran sonrası hayata geçecek. Türkiye’de dikili ağacı olmayanlar gözerini bu yatırımlara dikmişler. Kalkınma hamlelerini durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allahu Ekber nidasını çok görenler şimdi yeni yıkımların hayalini kuruyorlar. 2023 projelerini rafa kaldırmaktan bahsediyorlar. TİKA’yı AFAD’ı kapatmaktan bahsediyorlar. Şu cehalete bakın. TİKA dünyanın dört bin yanından fakir fukaraya ulaşıyor. Ecdat yadigârı eserleri ayağı kaldırıyor. Sen kimsin haddini bil, FETÖ’nün ağzıyla konuşuyorlar, FETÖ’ye ülkenin anahtarlarını teslim etmenin derdindeler. Çukura gömdüğümüz terör örgütünü yeniden canlandırmayı konuşuyorlar” şeklinde konuştu.

“Apoletleri sen mi taktın, sen mi sökeceksin”

Muharrem İnce’nin, HDP’li Selahattin Demirtaş’a yaptığı ziyareti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adeta terörist başı konumunda olan, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan birisini ziyaret etti. Aman bu oyunlara gelmeyin. Konuşmasını yapacak, partisi propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Bir an önce adalet kararını vermesi lazım. Bu kadar insanın ölümüne neden birisini, önce ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü’nün annesine sormak lazım. Bunların sırtında küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım. Türkiye’yi tekrar eski, kötü günlerine döndürmenin planlarını yapıyorlar. Biz hep yapmaktan, onlar yıkmaktan söz ediyorlar. Yeni havalimanını açıyoruz. Yanına gelen muhalefet partisinin adaylarına sorun. 29 yeni havalimanı inşa ettik, kaldıracak mısınız? 29 Ekim’de dünyada ilk üçün içinde bulunan havalimanını açıyoruz. Önümüzdeki hafta orada bir televizyon programı yapacağım ve güzelliklerini anlatacağız. 242 katrilyon sosyal ardım yaptık, bunları garip gurebadan geri mi alacaksınız? SİHA’ları, İHA’ları sorun. Gitmiş İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. İkinci Ordu Komutanı. Malatya’da iftarda, protokol mensubu ve aynı masadayız. Alkışı beyefendi kendisini için beni zora soktu, diyor. Böyle bir konuşmaya layık değilsin. Tuttu apoletlerini sökeceğim, dedi. Sen mi taktın, sen sökeceksin. Bu millet taktı. Apoletlerini sökecek merci yargıdır. Cahil, bunları öğren” ifadelerini kullandı.

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk - Murat Kanber