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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in oğlu Furkan Çelik ve Beyza Selçuk çiftinin nikah şahidi oldu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde Furkan ve Beyza çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. 

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıydırdığı nikah sonrasında evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlere bir nasihatim var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört bereketli olur. Gerisi Allah kerim. Güçlü alileler güçlü milleti oluşturur" dedi.

Selma Kara - Ali Göç - Muhammed Kısır

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