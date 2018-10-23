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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

ÖĞRETMENLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILACAK

Eğitim deyince öğretmenlerimize ayrı bir parantez açmazsak, hem konuyu eksik bırakmış hem de bu mesleğe haksızlık etmiş oluruz. Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan birer kahramandır. Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz olan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bugünümüze ve geleceğimize dair hangi hedefleri belirliyorsak, hepsinin gizli öznesi öğretmenlerimizdir. Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak.

'Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz'

Öğretmenlerimizin hem çalışma şartlarını hem de birikimlerini uygun seviyeye taşımakta kararlıyız. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Böylece 1. sınıfta öğrencileri devralan öğretmenimiz 4 yıl sonra görev süresini tamamlayabilecek. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz, bu eğitimi bakanlığımız verecek. Tüm öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini uygun seviyeye çıkaracağız. Anaokulu eğitimini altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz. 

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