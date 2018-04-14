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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştüler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü!

14 Nisan 2018 22:43

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Suriye’de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar. 

 

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