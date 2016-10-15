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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de

Konya programı sonrasında 2 günlük Rize programı için Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla bu gece Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, buradan helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rizede

15 Ekim 2016 08:42

Helikopterle Güneysu İlçe Stadı’na inen Erdoğan, buradan araçla Merkez mahallesindeki evine hareket etti. İlçe merkezinden geçişi sırasında kendisini gece saat 01.00 sıralarında bekleyen hemşehrilerini selamlayan ve aracından inerek onlarla sohbet eden Erdoğan, burada yoğun ilgi ve kendisiyle görüşmek isteyenler nedeniyle bir ara ezilme tehlikesi geçirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan “15 Temmuz darbe sürecisinde hemşehrilerimle iftihar ediyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Konya programı sonrasında 2 geceyi anne ve baba ocağında geçirmek istedim. Yarın mitingde zaten buluşacağız" dedi.
Erdoğan, ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı’na katılacağını ve bir dizi incelemelerde bulunacağını söyledi. Erdoğan, ardından Merkez mahallesindeki evine hareket etti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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