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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki 'Şehitler Anıtı'nı yapılan tören ve dualarla açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı
Binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde - Foto Galeri

15 Temmuz 2017 23:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'nın açılışını yaptı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde programa katıldı. Burada binlerce vatandaşa hitap ederek bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı. Erdoğan konuşmasının ardından açılışını yapmak üzere Şehitler anıtına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Anıtın açılış töreni dualarla başladı. Yapılan duaların ardından Şehitler Anıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde törenle açıldı. Daha sonra Erdoğan Ankara'ya gitmek üzere beraberindekilerle birlikte Şehitler Anıtı'ndan ayrıldı. 

Murat Delice - Doğan Can Cesur - Harun Basat - Caner Sönmez - Murat Ergin

Etiketler: açılış, cumhurbaşkanı erdoğan, Şehitler Anıtı


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