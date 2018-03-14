Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Ünlü oyuncu Selin Şekerci hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla “kamu görevlisine hakaret ve tehdit“ suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan sanık Selin Şekerci’yi avukatı temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı tarafından şikayetten vazgeçtikleri yönünde celse arasında dilekçe sunulduğunu belirtti.

Sanık Şekerci’nin duruşmaya katılmadığından ifadesinin alınamadığını kaydeden hakim, Şekerci’nin bir sonraki celse dinlenilmesini kararlaştırdı. Hakim, ara kararında Şekerci’nin bir sonraki celseye katılmadığı taktirde hakkında zorla getirme kararının çıkarılmasını hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Şekerci daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Selin Şekerci ise "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, şüpheli Selin Şekerci'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 2013 yılında Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımlar yer alıyor. Şüphelinin savcılık sorgusunda suç kastının olmadığını, mizah anlayışı dahilinde ilgili paylaşımları yaptığını söylediği aktarılan iddianamede, resimler ve yapılan yorumlarla birlikte hem hakaret hem de tehdit eylemlerinin aynı anda oluştuğu belirtiliyor. Müştekinin yapılan paylaşımlar döneminde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yaptığı, bu nedenle atılı eylemlerin kamu görevlisine alenen hakaret ve tehdit suçlarını oluşturduğu aktarılan iddianamede, şüpheli Selin Şekerci'nin 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.