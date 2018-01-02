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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kas hastalığından hayatını kaybeden Abdullah Samet Demir’in cenazesinin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

02 Ocak 2018 18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir’in Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’le görüştü. Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı. 

Mustafa Esen
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

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