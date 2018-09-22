Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

TEKNOFEST'in ülkemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır.

"TEKNOFEST'İN BİR SIÇRAMA OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece özgürlüğümüzü garanti atına alamayız. Her yenilik gibi teknolojideki ilk aşama da hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli teknoloji hamlemizin ve bu anlamda TEKNOFEST'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum.

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

"GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA BAĞIMSIZLIK KAVRAMI DEĞİŞTİ"

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız.

"ECDADIMIZ LİDERLİĞİ ELİNDEN KAÇIRMIŞTIR"

Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

"MİLLİ SAVUNMA ALANINDA BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİK"

Milli savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke konumuna geldik. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık, ihracat yapar hale de geldik. Şu an 600 adet ayrı milli savunma projesi yürütülüyor.

"MİLLİ ÜRETİMİMİZ OLMASAYDI OPERASYONLARDA SORUNLAR YAŞIYOR OLURDUK"

Bu noktaya gelmemiş olmasaydık, yurt içinde ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarda çok büyük zorluklar yaşıyor olurduk.

DÜNYAYA ÇAĞRI: SİZLERİ ÜLKEMİZE ÇAĞIRIYORUM

Bilim insanlarının yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya çağırıyorum.

ABD'YE SERT TEPKİ

Bize dost görünenler bize parasıyla teknoloji ve silah vermediler ama teröristlere 19 bin tır, 3 bin kargo uçağı silah gönderdiler.

Önümüze çıkarılan engeller bizim moralimizi bozmuyor, çalışma şevkimizi artırıyor. Siz gençleri gördükçe geleceğimize olan güvenimiz daha da artıyor. Buradan gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayalleriniz peşinden gidin. Siz bu yoldan gittiğinizde yanınızda tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız.

Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdı. Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en önemli sermayenizdir.