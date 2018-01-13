Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye dünyaya ayar veren bir ülke olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl’de AK Parti’nin 6. Olağan Kongresine katıldı. “Aşık ne güzel söylemiş Bingöl 4 dağ içinde. Yanarım yağ içinde, kim Bingöl’ü sorarsa bir yarım var içinde” diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde bugün 2,5 senelik hasretin ardından Bingöl’de binlerce yarimizi görmeye geldik. Sizlerle kucaklaşmaya, hasret gidermeye ve hasbihal etmeye geldik” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütlerinin topu birden gelse bizi yolumuzdan alı koyamaz”

2019 seçimleriyle tamamen yürürlüğe girecek olan yeni sistemde ülkenin siyasete dışarıdan müdahalelere zemin hazırlayan kargaşa ve istikrarsız ortamın artık tarihe karışacağına dikkat çeken Erdoğan, “Yeni yönetim sistemiyle beraber Türkiye 2023 hedeflerine hızlı ilerleyecek, 2053 ve 2071 vizyonuna daha sıkı sarılacaktır. Bunun yanında Bingöl 15 Temmuz hain darbe girişimi karşında gerçekten takdire şayan bir tavır sergiledi. O gece boyunca Bingöl halkı, ellerinde bayrakları dillerinde dualarıyla, kadını erkeği, genci yaşlısı ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. ‘Darbeye hayır direnişe devam diyerek’ hain FETÖ’cülere meydanı dar eden her bir Bingöllüye teşekkür ediyorum. Bugün salonu dolduran kardeşlerimin gerek 15 Temmuz gecesi gerekse 29 gün boyunca PTT kavşağında demokrasi nöbeti tuttuğunu biliyorum. Şundan emin olun, Bingöl bu azim, cesur tavrını devam ettirdikçe hiçbir güç Türkiye’yi bölemez. Bu milleti parçalayamaz.

Bingöllü kardeşlerim iradelerine, ülkelerine, devletlerine bu şekilde sahip çıktıkça evelallah hiçbir fitne tohumu bu topraklarda yaşayamaz. Bingöl halkı demokrasi, halk, adalet, kardeşlik dedikçe kimse bu ülkeye diz çöktüremez. Siz bizim yanımızda böyle kararlı ve dik durursanız terör örgütlerinin topu birden gelse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Nitekim görüyorsunuz başarılı olamıyorlar ve olamayacaklar. Onca çabalarına onlara her türlü imkana boğan arkalarındaki güçlere rağmen, vatan toprağının tek bir taşını dahil bizden koparamıyorlar. Ne FETÖ’cü hainler ne de bu katiller sürüsünü üzerimize salanları, ellerindeki onca güce, sergiledikleri onca iki yüzlülüğe rağmen hiçbir mesafe alamadılar. O gece tarihin en büyük ihanetini sergileyen FETÖ’cü alçaklar, tanklarına, toplarına, ölüm kusan silahlarına rağmen bu milleti ürkütemediler, sindiremediler, korkutamadılar” diyerek İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “Korkma” şiirini okudu.

“Figüranlık yapmak yerine oyun kuran tuzak bozan bir Türkiye var”

“Bu millet Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Türk’ü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arapı Boşnakı Romanı olmak üzere 81 milyon tek yumruk olarak FETÖ ’nün işgal ordusunu hezimete uğratmıştır” diyen Erdoğan, “Bu millet ölüm kusan silahlara, tanklar ve uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar taviz vermemiştir. Hamd olsun bizlerde yaptığımız çalışmalarla bu necip millete ve Bingöl’ün insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle zalimler karşısında dik duruyor, Filistin’den Arakan’a Yemen’den Afganistan’a tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Kudüs’te sahip çıktık. BM Genel Kurulunda ne oldu. Dünya bizim yanımızda yer aldı. Son Kudüs meselesinde mukaddes perdelerimizi korumak barış ve istikrarı temin etmek için gerekirse dünyayı ayağa kaldırırız dedik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün artık uluslar arası ilişkilerde ekonomide, diplomaside ve savunma sanayisinde yükselen bir Türkiye gerçeğini kabul ediyor. Bugün güçlü demokrasisi ile bölgesine ilham olan din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açan güçlü bir ülke var. Bugün artık bölgesel ve küresel senaryolara figüranlık yapmak yerine oyun kuran tuzak bozan bir Türkiye var. Geldiğimiz nokta itibariye Türkiye’nin olurunun alınmadığı Türkiye’nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye’nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er yada geç akim kalmaya mahkumdur” şeklinde konuştu.

“Tüm teröristlerden FETÖ’cü ve bölücü alçaklardan döktükleri kanın mutlaka hesabını soracağız”

Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edeceğine dikkat çeken Erdoğan, “Güvenlik birimlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birliğimize, istikbal ve istiklalimize kast eden tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Özellikle vatandaşlarımızın kanını döken tüm teröristlerden FETÖ’cü ve bölücü alçaklardan döktükleri kanın mutlaka hesabını soracağız. Toprağa düşen her bir şehidimizin, yaralanan her bir gazimizin, geride gözü yaşlı bütün masum eşlerin, annelerin, yavruların acısını bu katil sürülerin asla yanına kar bırakmayacağız” diye konuştu.

“Bingöl 81 il arasında istihdamını en fazla artıran üçüncü oldu”

Bingöl’e her gelişinde daha da güzelleştiğine, büyüdüğüne hedefler doğrultusunda ciddi mesafe kat ettiğine şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bingöl sadece demokrasi mücadele konusunda öncülük yapmıyor aynı zamanda ekonomik ve ticari alanlarda gerçekten göz dolduruyor. AK Parti hükümetleri ile Bingöllü kardeşlerim artık hak ettikleri layık oldukları hizmetlerle buluşuyor. Gerek resmi kurumlarımızın gerekse özel sektörümüzün yaptığı yatırımlarla Bingöl’ün çehresi değişiyor. Şehrimiz bölgenin cazibe merkezi haline dönüşüyor. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil Bingöl üretimde, sanayide istihdamda da büyük atılımlar gerçekleştiriyor. 2017 yılı istihdam seferberliğinde Bingöl 81 il arasında istihdamını en fazla artıran üçüncü oldu. Güvenlik artıkça, terör örgütünün baskısı kalktıkça tüm doğu ve güneydoğu yeni fabrikalarla üretim tesisleriyle gençlerimize iş imkanı sunacak yeni projelerle tanışıyor. Özellikle Sütaş firmasının Bingöl’de bin 6o kişiye doğrudan istihdam 8 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak bir fabrikasının şuanda inşaat çalışmaların devam ediyor. Bölgenin en büyük entegre tesisi olacak proje tamamlandığında Bingöl ile birlikte çevre illerde bundan nasibini alacak. 144 milyon dolarlık bir maliyetle kurulan bu tesiste 10 bin kapasiteli damızlık süt sığırı çiftliği, 5 bin kapasiteli besi çiftliği olacak. Bizzat takip ettiğimiz bu projenin en kısa sürede faaliyete geçmesini arzu ediyoruz.

Kentpark projesi ile şehre 5 kilometre, havalimanını 12 kilometre mesafe uzaklıkta olan 110 bin metre kare bir alan üzerine yapılacak bir cazibe merkeze ve turizm kompleksi inşa edeceğiz. İçinde 5OO yataklı termal otel, bir alışveriş merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri, yapay göl yer alacak. Bingöl’ü bir üst lige taşıyacak bu projenin de en kısa sürede tamamlanmasını diliyorum.Söz verdiğimiz gibi Bingöl’ü doğalgaz ile buluşturduk. Bazı vatandaşlarımız kullanmaya başladı. Bazıları ise hala direniyor. Şehrin diğer alanlarında da altyapı çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl şehrin tamamını doğalgazın konforuyla tanıştırmış olalım ki benim hanım kardeşlerim çektikleri çileden kurtulsun. Çapakçur deresi üzerinde bir köprü vardı. Fakat bu köprü Bingölümüzün ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Yaklaşık 30 milyonluk bir yatırımla 16 ayaklı 547 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde son derece modern bir köprüyü 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlayıp Bingöllü kardeşlerimizin emrine sunduk.”



“Güçlü Türkiye, bilirsiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır”

“Son 15 yıl içerisinde oyunları boza boza, fitne teşebbüslerini, milletimizin bir birine düşürmeye yönelik kaos senaryolarını yırta yırta geldik” diyen Erdoğan, “Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Elde ettiğimiz hiçbir başarı tesadüfen ortaya çıkmadı. Ülkemizin yakaladığı her başarıda, kat ettiğimiz her mesafede alnımızın teri var. Bingöllü kardeşlerim gibi milletimizin desteği, duası, niyazı desteği var. Bir taraftan terör örgütleri ve vesayet odakları ile mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşlarımıza hizmet ettik. Ekonomide ileriye giderken, demokrasiyi kültürel hak ve özgürlükleri ihlal etmedik. Klavyelerin dillerini çok iyi okuduk. İnançların üzerindeki baskı ve ötekileştirmeye biz son verdik. Üniversite kapılarında gözü yaşlı bekleyen kız çocuklarımızın sorunlarını sizlerin desteği ile biz çözüme kavuşturduk. O başörtülü kızlarımız üniversite kapılarında ne çile çekti biliyorsunuz değimli. Demokraside, adalette, özgürlükte AK Parti iktidarının getirdiklerini kimse getiremedi. Güçlü Türkiye, bilirsiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır.

Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz. Kendimizle yarışıyoruz. Batı dünyasının ırkçılık ve faşizme yuvarlandığı bir dönemde Türkiye hukuk, adalet, toplumsal barış ve özgürlükler noktasında bir çok ülkeye örneklik yapıyor. Bize her fırsatta kibirli bir şekilde demokrasi dersi verenlerin, göçmenlere, yabancılara, dini inancı farklı olanlara nasıl davrandıklarını, onları nasıl aşağıladıklarını hep beraber görüyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim 2019 unutmayın bir viraj yılıdır. Mart’ta belediye başkanları seçimi var. Kasım’da parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye 2019 virajını geçmesi halinde bilesiniz ki bu yarış daha da hızlanacaktır. 2019 virajını da geçmiş 15 yılda olduğu gibi başarıyla dönmek zorundayız. 2019’a kadar durmadan dinlenmeden gecemizi gündüzüme katarak tüm kadrolarımızla yoğun bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun için rabiamıza çok sıkı sarılacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, biz 80 milyon tek milletiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Ejder Ediz Işık - Muhammet Ali Çiftçi

