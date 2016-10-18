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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hem sahada hem de masada olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul’a yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem sahada hem de masada olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hem sahada hem de masada olacak

18 Ekim 2016 12:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hem sahada hem de masada olacak' - Tıkla İzle

Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bugün ‘Musul üzerinde bizim sorumluluğumuz var, onun için hem masada olacağı hem de arazide olacağız’ diyorsak bunun bir sebebi var. Bunu durup dururken söylemiyoruz, dostlar alışverişte görsün diye söylemiyoruz. On binlerce kilometre mesafeden çıkıp geleceksin, senin için bir hak olacak, neymiş Bağdat çağırıyormuş. Bura benim 350 kilometre sınırım, her an tehdit var, benim burada tarihi mesuliyetim var. Biz burada olacağız, hem arazide olacağız hem de masada olacağız. Bütün diplomatik görüşmeler bir taraftan yapılıyor, diğer taraftan araziye yönelik hazırlıklarımız devam ediyor” dedi. 

Derya Yetim

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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