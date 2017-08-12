Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek ve tarım sektöründe faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap’ın iki fabrikası Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, meyve suyu fabrikasının ülkeye ve şehre hayırlı olmasını diledi. Fabrikanın önemli bölümü ihracata olmak kaydıyla yılda 100 bin ton meyve işleneceğini belirterek yaklaşık 125 milyon yatırım bedelli üçüncü fabrikanın şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Isparta’nın meyveleri ayrı bir değer kazanacak. Çürüğe giden elmalar olmayacak. Üreticiler ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştular. Anadolu Grubu şehrimize 110 milyonluk yatırımla bir içecek şişeleme fabrikası açtı. Bu tesisinde şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Dimdik ayaktayız"

Türkiye üzerinde sürekli soru işareti oluşturulmaya çalışılan bu dönemde gerçekleştirilen yatırımların uluslararası boyutuyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize inanan, güvenen yatırım yapan hiç kimse Allah’ın izniyle pişman olmamıştır olmayacaktır. Terörle mücadelede edindiğimiz tecrübeler kriz durumlarında meseleyi kendi mecrasında çözme kabiliyetimizi fevkalade geliştirmiştir. Dünyanın en sıkıntılı yerleri olan Suriye, Irak’la sınırı olan Türkiye’nin aynı zamanda Balkanlar, Avrupa ve Rusya gibi çok güçlü ve yakın komşuluk ilişkileri sürüyor. Ülkemizin ne bireysel güvenlik nede yatırımcı güvenliği konusunda en küçük bir sıkıntısı yoktur. Türkiye’nin hukuk devleti konusundaki titizliği pek çok Batı ülkesinden ileri düzeydedir. Bu boyutta terörle mücadele içinde olup da bizim kadar soğukkanlılığını koruyan pek az devlet olduğunu biliyoruz. Darbe teşebbüsü gibi içinde işgal felaketi bulunduğu bir tehdit yaşamamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız" dedi.

"Avrupa'ya eleştiri"

Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hollanda’nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde gereksiz bir şekilde ilişkileri germesinin sebebini kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler benzer yöntemlere başvurmuştu. Aynı taktiği Almanya’nın izlediğini müşade ediyoruz. Seçimlerden sonra onlar da normale dönecek. Bu süreçte ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi nede ticari ahlakla izah edilebilmesi mümkün değildir. Antalya’da otellerin doluluk oran dün itibariyle yüzde 80’e ulaşmıştır. Ne oluyor yani, bu kadar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, buraları seven yine buralara akıp geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Güven vurgusu"

"Ülkemizle ilgili spekülasyonların Avrupa’nın iç siyasetinden kaynaklandığını yatırımcılar da biliyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Söylenenlere pek aldırış etmiyorlar. Rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4’ü Alman firmasıdır, Türk firmalarıyla ortak bu işe girdiler. Diğer yatırımcılarda ülkemizdeki projelerini askıya almak yerine hızlandırıyorlar. Şehir hastanesindeki projesinde Japonya-Türk işbirliğinde 1.5 milyar dolarlık bir adım atıldı. Japonlar bu yatırımın yüzde 80 kredisini temin etti. Eğer güven olmasa böyle bir şeye bunlar gelir mi? Buyurun geldiler, geliyorlar. Almanların güçlü firması Siemens 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösteriyor. Onlar da Türk firmalarıyla bu adımı attılar. Bu yatırımlar yoğun şekilde devam ediyor. Biz sadece keseri kendimize yontmadık, her zaman birliktelik çağrısı yaptık. Bugün burada örneklerinden birine şahit oluyoruz. Ülkemize yatırıcıların ülkemize olan güvenleri artarak devam ediyor."

"Tatillerini ülkemizde yapıyorlar"

Erdoğan, "2002-2016, 14 yıl içinde ise aldığı yatırım 181 milyar dolar. Nereden nereye geldik. Gerek yatırım destek ajansı gerek diğer ilgili kurumlar olarak yatırımcılara her türlü desteği sağlamaya hazırız. Türkiye’nin hem kendi potansiyeli hem de bölgesel konumuyla yatırımcılara gelecek olarak büyük avantaj sunuyor olmasıdır. 50-100 kişi bu fabrikada çalışıyor olabilir ama binlerce üretici meyvesini burada işleme sokacak. Hükümetimiz ülkemizdeki yatırım ortamını hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip kılacak önlemleri aldı, almaya devam ediyor. Birilerinin sürekli gündeme getirdiği olağanüstü hal sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. Olağanüstü hal girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil onların güvence altına almaya yöneliktir. Sağladığımız teşviklerle girişimcilerimize büyük imkanlar sağlıyoruz. Tük ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri gösteriyor. Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyız. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye’yle ilgili olumsuz kampanya yürütenlerin, tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları söyledikleri yalanlara kendilerin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar badireler atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Anadolu Grubu Anadolu Etap ve Coca Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Coca Cola Ceo'su Muhtar Kent ve bakanlarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

