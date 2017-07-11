Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyaret

15 Temmuz Şehitleri Anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz Şehitliği’ne ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan ve Yıldırım’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında Kur’an okuduğu öğrenildi.

Mezar başında Kur’an-ı Kerim okunurken Erdoğan ve Yıldırım buradan da Şehzadebaşı Cami’ne geçti.

Emrah Kuş - Hülya Keklik - Ufuk Kıvık