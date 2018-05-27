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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Balıkesir Havaalanında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana Balıkesirde sevgi seli

27 Mayıs 2018 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balıkesir'de sevgi seli - Tıkla İzle

Havaalanının tellerine gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunan Halalca kırsal mahalle sakinlerini kırmayan Erdoğan, yanlarına gelerek herkesi iftara davet etti.

Miting için Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halalca Mahallesi'nde bulunan havaalanına geldi. Burada vatandaşların kendisine seslenmesi ile tellerin yanına gelen Erdoğan'a vatandaşlar içeri girmek istediklerini iletti. Erdoğan ise vatandaşları selamlayarak tüm Halalca sakinlerini akşam iftara davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çocuklara korumalar tarafından oyuncak dağıtıldı.
Bahadır Demirçeviren - Hasan Otağ Fırıncıoğulları
 

 

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