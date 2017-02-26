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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a köşk girişinde yaş günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü girişinde AK Parti'li gençlerin yaş günü sürpriziyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğana köşk girişinde yaş günü sürprizi

26 Şubat 2017 15:45
Erdoğan'a köşk girişinde yaş günü sürprizi - Tıkla İzle

 Aracından inerek gençlerin yanına gelen Erdoğan da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile yapacağı görüşme için Mabeyn Köşküne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'li gençler yaş günü sürprizi yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, köşk önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş gününü pankart ve dövizlerle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da köşke girişi sırasında konvoyunu durdurarak aracından indi. Gençlerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra tekrar aracına binerek Mabeyn Köşküne girdi. 

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: ak parti, barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, recep tayyip erdoğan


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