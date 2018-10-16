Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisselerine yönelik: 'Onların değil, milletin'

TBMM AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nn siyasi ayağına yönelik yeni bir operasyon olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Erdoğan, “Bu tamamen gerek emniyetin gerek yargının, bütün istihbari organlarımızın aldığı bilgiler dairesinde, Silahlı Kuvvetler olsun, Polis Teşkilatı olsun, devletin kurumlarına sızmış olduğunu unutmayacağız. Bu sızanları da sürekli temizlemeye devam ediyoruz. Olay bu” diye konuştu.

Kayıp gazeteci Kaşıkçı olayına ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, “Şu anda yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Dün yoğun bir çalışma yapıldı sabaha kadar, tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki orada bizler için bir kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü bu toksik vesaire, bunların boyanarak çıkartılması gibi birçok şeyleri orada, nedir ne değildir araştırması yapılıyor” diye konuştu.

CHP'nin İş Bankası hisseleri için yaptığı açıklamaları değerlendiren Erdoğan, “Burada onların direnmesi netice vermez. Burada bütün mesele olayın parlamento boyutu var, bir de parlamento dışı boyutu var. Anayasa Mahkemesi boyutu var. Bunların ellerinde ne anayasa ne yargıya dayalı herhangi bir dayanacakları bir şey yok. Yapmaları gereken tek şey var, biz artık bu 4 tane üyeyi de atamıyoruz. Bu zaten milletin hakkıdır, hazinenin hakkıdır. Biz bunu hazineye devrine bir şey söyleyemeyiz. ‘Biz devrediyoruz' deme hakları da yok. Çünkü onların değil ki milletin. Şu anda buradaki yorumlar farklı. ‘Kanun teklifine dahi gerek yok' diyen hukukçularımız var. Zaten anayasayla yakından uzaktan alakası yok. Ama anayasa bununla ilgili olarak ortaya koyacağı bir karar ile işimizi daha da kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim

