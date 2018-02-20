Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuk istismarı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Çocuk istismarına yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, “Hepsi de masum olan çocuklarımız Rabbimizin bize emanetidir. Canımızdan birer parça olan bu masumların sadece yaşatılması, yetiştirilmesi değil her türlü tehdit ve tehlikeden korunması bizlerin sorumluluğunda. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılar ile ilgili haberler bizi bu sorumluluğumuz karşısında düşünmeye yöneltmelidir. Her ne kadar genellikle istismar sözüyle ifade ediliyor olsa da, çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek birer dinamittir, alçaklıktır. Böyle bir duruma asla kayıtsız kalamayız, göz yumamayız” ifadelerini kullandı.

Beştepe’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda bu konunun ele alındığını kaydeden Erdoğan, “Gerek Adana’da, gerek Antalya’da cereyan eden olaylar bizim için onarılmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka eğitimden, yasaların uygulanışına kadar her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

Gerek kanunların kendilerinde, gerek uygulamada olan boşlukların giderilmesi, gerek ailelerden okula kadar tüm kanalları kullanarak bu konudaki bilincin arttırılması hususunda bir çalışma başlattık. Konuyla ilgili 6 bakan arkadaşımız çalışmaya başladılar. Bu heyetimiz, çok kısa bir süre içerisinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında geliştirecekleri çözüm tekliflerini Sayın Başbakanımıza ve ardından da şahsıma getireceklerdir. Ardından meseleyi ilk Bakanlar Kurulunda tekrar görüşüp idari tedbirleri ve yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse alınacaktır.

Bunun adımlarını da atacağız. Aynı şekilde bu tür konuların beklemeye, uzatmaya, uzun uzun toplantılarla sürdürülmeye tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin kesinlikle İnfaz sistemindeki tüm indirimlerin, tüm kolaylıkların dışında tutulması şarttır. Milletimizin gözünde bir çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralar, bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazının da hissiyatımıza uygun olması gerekir. En kısa sürede bu meseleyi inancımızın gerekleriyle, milletimizin değerleri ve beklentileriyle mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

İlker Turak - Derya Yetim - Ömer Çetin