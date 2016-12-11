Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bombalı saldırıda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti. Hastane ziyaretleri ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Meydanı bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık”

Saldırıda 38 şehit, 155 yaralı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Terör belasıyla mücadelede bir defa milletimin, halkımın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimizden şüphesi olmasın. Eğer bizi bunlarla korkutmayı falan hedefliyorlarsa biz öyle korkup meydanı bu alçaklara bu kahpelere bırakacak kadar alçalmadık. Biz bu yola kefenlerimizi giyerek çıktı. Biz şehadet makamına ermeyi, şereflerin en yücesi olarak kabul etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bundan çekinmek diye bir şey söz konusu değil. Bu vatan bir defa bu vatanın gerçek anlamda sahiplerinindir. Bunların bu vatanda en ufak bir hissesi, payı söz konusu değildir. Bunlar bu vatana yönelik bir aşkları yok” diye konuştu.

“Bunlar yanına kalmayacak, daha ağır bedeller ödeyecekler”

Beşiktaş Bursaspor maçında görevli polislerin taraftarları huzurlu şekilde evlerine gidebilmeleri için çalıştığını hatırlatan Erdoğan, “Bir milli görevi yerine getiriyorlar. Bunlar kalleşçe otobüslerine dönmek üzere hazırlıklarını yapan bu genç aslanlarımıza, çevik kuvvet mensuplarına bomba ile saldırıyorlar, içimizi sızlatan tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bunlar yanına kalmayacak, daha ağır bedeller ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının gerçekleştirildiği bombanın cinsi ile ilgili bir soru üzerine ise, “Bütün incelemelerini yapıyorlar, bu incelemeler bittikten sonra bunların cinsi nedir, bundan sonra bunlar tabii ki el yapımı bombaların değişik şeyleri var. Nedir ne değildir incelemeler yaptıktan sonra detaylı açıklamalar yapılacak” şekline konuştu.

Doğan Can Cesur