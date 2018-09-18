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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla, bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aziz Türk milletinin tarihi boyunca şehitlerin ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethettiğini, devletler kurduğunu ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıktığını belirten Erdoğan, gazilerin, fedakarlıklarıyla nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini ifade etti. Al yıldızlı Türk bayrağının gazilerin cesaretleri sayesinde vatanın semalarında gururla dalgalandığını, ezanın beş vakit minarelerde özgürce okunduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışıyla, bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz'daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."  

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