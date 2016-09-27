Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü. Saat 13.00’da başlayan ziyarete ilişkin görseller saat 15.00’da servis edildi. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz hediyesi dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a hediye etti.

ALİ KEMAL’İN TORUNU

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

