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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı torunu olan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'a Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnsona sürpriz hediye

27 Eylül 2016 16:20

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü. Saat 13.00’da başlayan ziyarete ilişkin görseller saat 15.00’da servis edildi. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz hediyesi dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a hediye etti.

ALİ KEMAL’İN TORUNU
Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.
 

Etiketler: ali kemal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson


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