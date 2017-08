Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Rize gezisinin ardından helikopterle Giresun’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayvasıl Liman restoranda AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Burada partililere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, “Türkiye tarihinin ön önemli İstiklal ve İstikbal mücadelelerinden birini verirken maalesef sadece dışarıdan değil içerden de saldırı altındadır. Ana muhalefetin başındaki zat Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak onların istediklerini gibi davranarak adeta ülkesine karşı savaş açmış durumdadır. Tüm işini gücünü bırakıp terör örgütlerinin, teröristlerin savunuculuğuna savunan bu kişi kendisine uzatılan mikrofonlara öyle şeyler söylüyor ki inanın bana onun adına biz utanıyoruz. Yatırımcılara ve turistlere adeta Türkiye’ye gelmeyin diye yalvaran sadece CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gelin diyecek kadar seviye kaybına uğramış. Bu ülke CHP’lilerin olduğu yerlerin ülkesi mi? Ama biz öyle demiyoruz. Biz 780 bin kilometre kareye çağırıyoruz. Farkımız bu” diye konuştu.

“Bu insan dağıtmış, sıyırmış her şey açık ortada gözlerin senin görme engelli mi?”

Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu’na ve CHP’li milletvekillerine tepkisini sürdürerek “Bu şekilde hükümeti ve şahsımı yıpratabileceği sanan bu anlayışının ana muhalefet partisinin genel başkanı olması ne kadar üzücüdür. Genel başkanı böyle olur da milletvekilleri durur mu? Onlarda her fırsatta 15 Temmuz şehitlerine hakaretler ederek 15 Temmuz destanını kötüleyerek şehitlerimizin ruhlarını inciterek milletimizi hakir görerek genel başkanlarının izinden gidiyorlar. İşte 15 Temmuz gecesi on binler havalimanında. Meğerse benden yaklaşık 2 saat önce beyefendi oraya inmiş. Orada o kadar insanı gördüğü halde gidin görüşün tanklardaki kişilerle, FETÖ’cülerle bak ben onlardan yanayım ben onlar gibiyim ve bu sefer tanklar çekiliyor kenara ve o da Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor. Oradan izliyor. Sonra açıklamalar yapıyor; ‘Cumhurbaşkanı geleceğini bize söyleseydi ben oradan ayrılmazdım’ diyor. ‘Daha da ötesi orada tanklar mı vardı’ diyor. Bu insan dağıtmış, sıyırmış her şey açık ortada gözlerin senin görme engelli mi? On binler havalimanında onları görmedin mi? Onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır hakikati söylemezler çünkü kalpleri mühürlüdür. Şimdi Batı’ya bizleri şikayet ediyor. ‘Sakın ha göndermeyin güvenlik yok’ diyor. Eline, diline dursun Ankara’dan İstanbul’a yürüdün seni Türk polislerimizle koruyan kim ? Yeri geldi benim vatandaşımdan izin almadan onların yerlerini taradın gittin oralara yerleştin. Bunları yapan sana buralarda güvenlik imkanını sağlayan kim? Bu hükümet. Sana böyle bir yürüyüş için izin de verilmeyebilirdi. Ama verildi niye işte bizim özgürlük anlayışımız bu da onun için. Bizde asla bu konularda sıkıntı yok. Çünkü biz inancımıza güveniyoruz. Biz düşüncemize ve demokratik anlayışımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Yürüdün de ne oldu?” şeklinde konuştu.

“Şimdi kalkmış Çanakkale’de demokrasi toplantısı yapacakmış”

“Şimdi kalkmış Çanakkale’de demokrasi toplantısı yapacakmış” diyerek eleştirilerini sürdüren Erdoğan “Bizim dönemimizde hazırladığımız yerde 5 günlüğüne. Arkadaşlarda zannediyorum 2-3 günlük orada kendilerine müsaade edecekler. 2-3 gün orada ne yapacaksan yap. Biz buyuz bizim bir çekincemiz yok. Şahsen CHP tabanının önemli bir bölümünün de bu durumdan çok ciddi rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyorum. Ana muhalefetin içinde bulunduğu durum bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Milletimiz geleceği için bütün ümidini bize bağlamış durumdadır. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette çok önemlidir. Bunları her fırsatta milletimize anlatmalıyız. Ama ülkemizin ve milletimizin asıl bundan sonra yapılacaklara ihtiyacı var. Türkiye’nin kurtuluşu 2023 hedeflerimize ulaşmamızdan geçiyor” dedi.

"Başka türlüsü Giresun'a yakışmaz"

Erdoğan, Giresun’un 2023 Türkiyesi’nde kendi bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri olması gerektiğine vurgu yaparak “Başka türlüsü Giresun’a yakışmaz. Bu süreçte yorulan, yolda kalan, maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu. AK Parti’nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme, kendini tazeleyebilme özelliği olmasıdır. Şimdi önümüzdeki zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2109 seçimleri Türkiye ve bizim için çok önemli. Biliyorsunuz 16 nisan halk oylaması ile önemli bir başarıyı yakaladık. Artık netice ve zafer için mutlaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor. Buna hazır mıyız ? Cumhurbaşkanlığı’nda rahat icraat yapabilmek için mecliste de güçlük bir çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan 2019 seçimleri yandınız ? ama biliyorsunuz Yandım, piştim ama oldum. Şayet birlikte girdiğimiz seçimlerden gereken dersi çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şunu unutmayın; AK Parti demek Türkiye demektir AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar” dedi.

Erdoğan, özellikle son 3-4 yıldır yaşadıkları yoğun mücadele döneminin teşkilatlar bünyesinde ciddi bir metal yorgunluğuna neden olduğuna dikkat çekerek "Maalesef buna ben de şahit oldum. Bu sadece şahsımın değil aynı zamanda milletimin de tespitidir. Biz bugüne kadar her işimizi milletimizle birlikte milletimiz için yaptık. 16 nisan’da alınan yüzde 51,4 oy ak parti oyu değildir. Bir defa bunu böyle bileceğiz. Aynı şekilde ‘hayır’cıların aldığı yüzde 49,6 oy da sadece CHP’nin oyu değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Şimdi onlar ne yapıyor zannediyorlar ‘bu oy bizim’ değil. İnşallah onlara en güzel cevabı 2019’un martında vereceğiz...2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak ciddi bir yenilenmeyi hayata geçirmekte kararlıyız.Büyük kongre sürecimiz bu değişimi kendi tabi mecrasında yapma şansı sağlıyor. AK Parti’nin kendinden önceki partilerin akıbetine uğramaması yani belirli kişilerin grupların isimlerin tasalluduna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Partililere yoklama yaptı

"Şimdi ben burada siz değerleri kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum” diyen Erdoğan, ilk kez bir danışma meclisinde yoklama yaptı. Önce Giresun AK Parti Merkez İlçe’den gelen partililerin ayağa kalkmasını isteyen Erdoğan, “Merkez ilçe ayağa kalksın bakalım. Bu kadar mı va merkez ilçeden ? Peki buyurun oturun. Alucra’yı göreyim. Bulancak’ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Çamoluk’u göreyim. Çamoluk; eyvah eyvah çok az. Çanakçı’yı göreyim bakayım. Sesiniz iyi de sayınız çok az” diyerek tüm ilçeleri tek tek yoklama yaptı. Yoklama sırasında zaman zaman bakan Nurettin Canikli’ye de sitem eden Erdoğan, “Nurettin arkayı da görüyorumda, yani kusara bakmaBurada da ciddi eksiklik var” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Giresun ana kademeyi de bir ayakta göreyim” diyerek kadın kolları, gençlik kollarını görmek isteyen Erdoğan, Görele ilçesinin kendisine verilen ilçe listesinde olmaması üzerine “Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar. Ama ben unutmamalıydım. Bana göre bu Görele az” diyerek tepkisini ortaya koydu.

"Makamı güçlü kılmaktır asıl olan, makamdan güç almak değil"

Erdoğan, konuşmasında parti teşkilatına şu uyarılarda bulundu:

“Kardeşlerim tabi bizler cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz burada yüzde 66 oy aldık. Fakat 1 Kasım 2016’da bu oy yüzde 63’e düştü. Referandumda bu oy yüzde 61’e düştü. Ben diyorum ki Giresun’a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019’da Giresun sandıkları patlatması gerekir. Bunun için çok terlememiz gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Bu vesileyle İl başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşime de Rabbimden şifalar diliyorumYoğun bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyoruz sürdüreceğiz yatırımlarımız devam edecek ama bizim için yatırımlar kafi değil. Yatırımı yapmak bizim için gerekli. Önemli olan gönülleri almak. Gönülleri almaya AK Parti teşkilatları hazır mı ? Öyleyse yapmamız gereken ne ? Kapı kapı dolaşacağız. Gurur kibir bize yakışmaz. Gurur kibir Allah’a aittir. Biz mütevazi olacağız, tevazu ehli olacağız. Bizim bakanımız mütevazi olacak. Belediye başkanımız mütevazi olacak. Milletvekillerimiz mütevazi olacak. Toprak gibi var ya. Bu makamların bize verdiği zenginlik hiçbir işe yaramaz. Makamı güçlü kılmaktır asıl olan, makamdan güç almak değil. Eğer makamdan güç alarak yolunda yürümeyi düşünüyorsan geldiğin gibi bu millet seni göndermesini de bilir.”

"Bazı yerlerde maalesef kadın kollarımıza ana kademeler gereken imkanı tanımıyor"

16 Nisan halk oylaması ile hayata geçen yeni dönemin önemine vurgu yapan Erdoğan “Türkiye’nin muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma noktasında AK Parti’nin bunu başarmasından başka hiçbir bizim güç veya engel yoktur. AK Parti bunu başaracak azme ve güce sahiptir. Yeter ki Genel Başkanından, sandık müşahidine kadar sorumluluk sahibi tüm AK Partililer olarak üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getirelim. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları 2018’nin sonunu beklemeyelim. Şimdiden çalışmalara başlamamız lazım. Yoksa 60 gün kala, 3 ay kala çalışmaya başlarsak buradan netice alamayız...Bazı yerlerde maalesef kadın kollarımıza ana kademeler gereken imkanı tanımıyor. Bak eller açıldı. Demek ki tespiti yerinde yapmışız. Hanım kardeşlerimize belediye başkan adaylığı vermezler, meclis üyeliği vermezler. Buraya davet edilmemişler. Giresun’un 12 tane meclis üyesi var ama burada 4 tane var. Ben buraya gelene bakarım. Bunları çözmemiz lazım” diyerek Giresun’daki partililere tepkisini sürdürdü.

Erdoğan, İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın ardından dışarıda bekleyen partilileri selamladıktan sonra karayolu ile Bulancak ilçesine geçerek yol üzerinde bulunan Sarayburnu Camisi’ni gezdi, camiyi yaptıran dernek yöneticilerden bilgi aldı. Erdoğan, burada yaptığı kısa konuşmada “Camileri boş bırakmayın. Eğer camiler boş kalırsa ağlarlar” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ardından Ordu-Giresun Havalimanı’na hareket etti.

